Fransa sığınmacıların haklarını ihlal ediyor

Uluslararası Af Örgütünce yayımlanan raporda, Fransız Devleti'nin 2016 yılında İtalya’dan giriş yapmaya çalışan sığınmacıların yüzde 70’ini engellediği kaydedilerek, "Bu uygulama, yetkililerin bilinçli bir taktikle sığınmacıların haklarını kullanmalarını engellediklerini ve ülkeye girişlerini caydırmaya çalıştığını gösteriyor." denildi.

"SIĞINMA HAKKI SİSTEMLİ OLARAK ENGELLENİYOR"

Uluslararası Af Örgütü heyetinin 19-26 Ocak tarihlerinde sınır bölgesinde yaptığı incelemelerle ilgili bulgulara yer verilen raporda, İtalya-Fransa arasındaki tren hattında sistemli polis kontrolleri ve demiryolları çalışanlarının ihbarları ile sığınmacıların sınırdan geçişinin engellendiği bildirildi.

Raporda, "Sınır kontrollerinde, yasalarca belirlenen sığınma başvuru hakkı ihlal ediliyor. Bu duruma Fransız yargısı müdahale etmeli." denildi.

Fransız yasalarına göre, sığınmacıların ülkeye girişlerinin engellenme kararlarının kendilerine yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği belirtilen raporda, yine sığınmacıların asgari haklarına saygı gösterilmesi gerektiği kaydedildi.

Sığınmacıların kendilerine bir çevirmen tahsis edilmesi, telefon etme özgürlüklerinin sağlanması, resmen sığınma başvurusu yapma haklarının yasalarca garanti altına alınmasının önemine değinilen raporda, başvurunun reddedilmesi halinde ise yine itiraz hakkının güvence altına alınmasının gerekli olduğu vurgulandı.

FRANSA ANAYASASINDA GARANTİ ALTINDAKİ HAKLAR

Raporda, yasalarca belirlenen bu koşullara Fransız yetkililer tarafından uyulmadığı ve başvuru hakları yeterince anlatılmayan sığınmacıların keyfi bir şekilde İtalya’ya geri gönderildiği kaydedildi.

Af Örgütü raporunda, sığınmacı haklarının Fransa anayasasında da garanti altına alındığı uyarısında bulunuldu.

"Fransız yetkililerin tavrı yüzünden İtalya sınırında bir kişinin resmen sığınma başvurusunda bulunması oldukça zor." ifadesi kullanılan raporda, sığınma başvurusu reddedilenlerin önemli bir kısmının Sudan, Afgan ve Eritreli sığınmacılar olduğu kaydedildi.

Yaşı küçük sığınmacılara yönelik kötü muamelenin şiddetle eleştirildiği raporda, yaşı küçüklerin kendilerine eşlik edecek bir refakatçi olmadan İtalya’ya gönderilmelerine de tepki gösterildi.