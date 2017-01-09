taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.394
USD
3,7144
EURO
3,9263
ALTIN
141,42
PETR
55,3700

Fransa sınır polisinin İslam karşıtı yazışmasına tepkiler

Fransa Sınır Güvenliği Polisi Genel Müdürlüğünden iç yazışma şeklinde tüm çalışanlara gönderilen e-posta, tartışmalara yol açtı.

AA | 09.01.2017 - 23:18
  1. Haberler
  2. Dünya

fransa sınır

Ulusal TMC kanalında yayınlanan Quotidien programında, Fransız Sınır Güvenliği Polisi Genel Merkezi'nden tüm çalışanlara gönderilen bir e-postaya yer verildi.

Geçen yıl gönderilen e-postanın ekim ayında aynı kurumda çalışan bir görevli tarafından ekran fotoğrafının alındığı ve içeriğinin paylaşıldığı belirtildi.

"İSLAM, AVRUPA'NIN KANSERİDİR"

Programın siyasi danışmanlarından Azzedine Ahmed-Chaouch, tüm çalışanlara gönderilen e-postada "İslam Avrupa'nın kanseridir", "Fransa hiç bu kadar ağır hasta olmamıştı", "Müslümanlar metastazdırlar" şeklinde ırkçı ve İslamofobik mesajların yer aldığını belirterek, "Müslümanlara hakaret içeren cümlelerle dolu e-posta hakkında soruşturma açıldığını" söyledi.

Skandal e-postada "Herkesin, tüm imkanları kullanarak İslam'ın Fransa'da ve Avrupa'da yayılmasına karşı durması" çağrısı da yapılırken, konuyla ilgili Fransız Polis Teşkilatı tarafından soruşturma açıldığı ve e-postayı gönderen görevlinin tesbit edildiği belirtildi.

Skandal e-postayı gönderen kişinin kimliği ve bir ceza alıp almadığı açıklanmazken, programda Sınır Güvenliği Polisi tarafından bir göçmen sorgu merkezine asılan ırkçı ifadelerle dolu afişe de yer verildi.

Fransa Sınır Güvenliği Polisi, son dönemde göçmenler ve mültecilere uygulanan şiddet görüntüleri ile gündeme geliyor.

Paris'te sokakta barınan göçmenlere aşırı soğuklar nedeniyle yardımseverler tarafından dağıtılan battaniyeleri zorla almaya çalışan polislerin görüntüleri de son günlerde dünya basınında yer almıştı.

Fransa'da ırkçı, İslam karşıtı ve İslamofobik saldırı ve söylemlerdeki artış, birçok uluslararası kuruluş tarafından tepki çekmiş, gelişmelerin endişe ile takip edildiği belirtilmişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Kahraman yoğun bakımda

İsmail Kahraman yoğun bakımda

217
Bakan’dan tartışılan mont için açıklama geldi

Bakan’dan tartışılan mont için açıklama geldi

576
Meclis önündeki protestoda tepki çeken hareket

Meclis önündeki protestoda tepki çeken hareket

314
Dolar/TL yeni rekorunu 3.7361'e taşıdı

Dolar/TL yeni rekorunu 3.7361'e taşıdı

932
5 günlük hava durumu raporu

5 günlük hava durumu raporu

26
Erdoğan'dan ABD'ye: Dost demeye dilim varmıyor

Erdoğan'dan ABD'ye: Dost demeye dilim varmıyor

228
TBMM'ye yürümek isteyen CHP'lilere polis müdahalesi

TBMM'ye yürümek isteyen CHP'lilere polis müdahalesi

514
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM