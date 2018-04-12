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Fransa Sırbistan'ın AB üyeliğini destekliyor

Sırbistan'a AB üyeliği yolunda destek vereceklerini dile getiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Fransa'nın desteğiyle ilerleyeceksiniz" dedi.

AA | 12.04.2018 - 23:06..
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Le Drian, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. Drian, "Fransa, Sırbistan'ın Avrupa Birliği üyeliğini destekliyor. Siz, Fransa'nın desteğiyle bu yolda ilerleyeceksiniz." dedi.

Fransa Sırbistan'ın AB üyeliğini destekliyor

"SİLAHA DAYALI DOSTLUK"

Fransa'nın, Sırbistan'ın Kosova Ofis Direktörü Marko Djuric'in, 26 Mart'ta Kosova'nın Kuzey Mitrovica şehrinde gözaltına alınmasına çok üzüldüğünü belirten Le Drian, Fransa'nın Kosova büyükelçisinin olaya hemen müdahale ettiğini ifade etti.

Le Drian, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkinin asla donmuş ihtilaf şeklinde olmaması gerektiğini vurguladı. Fransa ile Sırbistan'ın terörle mücadele konusunda başarılı bir iş birliği yürüttüğüne dikkati çeken Le Drian, iki ülke arasındaki dostluğun "silaha dayanan bir dostluk" olduğunu söyledi.

Le Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yıl içerisinde Sırbistan'ı ziyaret edebileceğini sözlerine ekledi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Le Drian'ın, Suriye'de olup bitenlerin dünyada yarattığı krize rağmen Sırbistan'ı ziyaret etmesinin, Sırbistan vatandaşlarını onurlandırdığını dile getirdi.

Fransa Sırbistan'ın AB üyeliğini destekliyor

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