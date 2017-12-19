Fransa, Sodom'un 120 Günü'nü ulusal hazine ilan etti

Fransız yazar Marquis de Sade'ın eseri Paris'te açık arttırmayla satılmaya hazırlanırken Fransız hükümetinin hamlesiyle satış engellendi.

Hükümet, eseri ulusal hazineler arasına alarak eserin açık artırmayla satılmasının önüne geçti. EROTİK EDEBİYATIN BAŞYAPITI

18. yüzyılda yazılan ve el yazması haliyle günümze kadar ulaşan eser, erotik edebiyatında başyapıt sayılıyor. Sodom'un 120 Günü ile birlikte açık artırmaya çıkacak bir diğer eser de Andre Breton'un 'Sürrealist Manifesto' olacaktı. Ancak Fransa, o eserinde açık arttırmadan çekilmesine karar verdi.

Eserlerin açık arttırmasını yapacak olan müzayede evi, 6 milyon euroya satılması beklenen Sodom'un 120 Günü'nün ve 4 milyon euroya satılması beklenen Sürrealist Manifesto'nun da Fransa dışına çıkarılmasının yasaklandığını açıkladı.

"KANLI GÖZYAŞLARI DÖKTÜM"

Fransız aristokrat Marquis de Sade'ın 1785 yılında yazdığı oldukça sıradışı ve tartışma yaratan eseri 'Sodom'un 120 Günü, cinsellik açısından uçları keşfetmek üzere, erkek ve kadınlardan oluşan 46 genç kurbanla birlikte kendilerini bir kaleye kapatan iktidar sahibi 45 yaş üstü 4 erkeğin genelev sahibi kadınlardan dinlediklerini anılardan yola çıkarak kurbanlarına yaptıkları işkenceyi konu edinir. Sade daha sonra baş yapıt olacak eserini çok zor koşullar altında hapiste yazmıştı. Fransız devriminden basılan hapishaneden Sade'ın kurtulurken eserleri kalmıştı. Eserinin yağmacıların eline geçtiğini düşünen Sade'ın "kanlı gözyaşları" döktüğünü anlatmıştı.

150 YIL SONRA BULUNDU

Fransız Devrimi'nden 150 yıl sonra hapishanede yapılan restorasyonda duvardaki gizli bir bölmede 9 metrelik rulo halindeki el yazmaları bulundu.