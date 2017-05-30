Fransa Suriye'de Rusya'nın yanında yer alacak

Fransa'nın başkenti Paris'te, Versailles Sarayı'nda bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki ilk yüz yüze görüşme sona erdi.

"SURİYE'DE İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ"

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Macron, önceliklerinin terörle mücadele alanında işbirliği olduğunu belirterek, "Bu konuda Rusya'yla birlikte çalışacağız. Suriye'deki durumu daha iyi hale getirmek için sahadan bilgi paylaşacağız" dedi.

"POZİSYONUMUZ ÇOK İYİ BİLİNİYOR"

Putin de Suriye konusuna değinerek, "Suriye krizindeki pozisyonumuz çok iyi biliniyor. Halihazırda iç sorunlarla boğuşan ülkelerde devleti yıkarak terörle mücadele edilemez. Terörle mücadelede pozitif sonuçlara güçlerimizi birleştirerek ulaşacağımızdan eminim" şeklinde konuştu.