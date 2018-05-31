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Fransa 'titanyum dioksit' maddesini yasaklayacak

Fransa, 2018 yılı sonu sonuna doğru titanyum dioksit isimli gıda katkı maddesini yasaklamaya hazırlanıyor.

DHA | 31.05.2018 - 09:50..
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Fransız gazetesi Le Parisien’e bir açıklama yapan Fransa Ekolojik ve Kapsayıcı Dönüşüm Bakanı Brune Poirson, "Bu gıda katkı maddesini yıl sonu itibarıyla Fransa’da yasaklamayı planlıyoruz." dedi.

TİTANYUM DİOKSİT NEDEN YASAKLANIYOR

Fransız politikacılar, ilgili Gıda Endüstrisi’ni ilgilendiren kanunlarda, gerekli görmesi halinde bu değişikliğin yapılacağına dair bir taslağı hazırlamış durumda. Devlet yetkililerin bu değişikliği yapmalarının nedeninin, söz konusu katkı maddesinin hiçbir besin değeri olmaması ve yalnızca estetik kaygılarla kullanılması olduğunu ifade ediyor.

Fransa 'titanyum dioksit' maddesini yasaklayacak

Poirson geçtiğimiz hafta Tourcoing merkezli bir şekerleme devi olan ve geçtiğimiz yıl Ocak ayında bu maddeyi gönüllü olarak kullanmaktan vazgeçen Verquin Confiseur’un başındaki isimle bir araya gelmişti. Fransa’daki şekerleme ürünlerinin yüzde 10’unu üreten Verquin Confiseur, ülkenin en büyük şekerleme üreticisi, Fransız pazarının da en büyük üçüncü oyuncusu konumunda.

TİTANYUM DİOKSİT NEDİR?

Avrupa’da E171 olarak da kodlanan titanyum dioksit, renklendirici olarak genellikle şekerlemelerde, sakızlarda ve fırıncılık ürünlerinde kullanılan; beyaz, opak veya bulutsu bir görüntü sağlayan bir gıda katkı maddesi.

Ultraviyole (UV) ışığı yansıtması nedeniyle bu madde koruyucu güneş kremlerinde, bunun haricinde boya ve diş macunlarında da kullanılıyor. Öte yandan Birleşmiş Milletler’in Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu (IARC) bu maddenin insanlar için muhtemel bir kanserojen olduğunu öne sürüyor.

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