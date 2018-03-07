Fransa Türk askerinin Afrin'den çekilmesini istedi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristlere vurduğu darbeler, Avrupa'da büyük rahatsızlığa neden oldu.

Fransız şirketi tarafından sağlanan destekle, bölgede her yere tünel yapan teröristler Mehmetçik karşısında kaçmaktan başka çare bulamadı.

"MÜDAHALE HEMEN DURMALI"

Örgütün kıskaca alınmasıyla Fransa'dan operasyonun durdurulması için açık çağrılar gelmeye başladı.

Bakan Jean-Yves Le Drian, Türkiye'ye daha önce de bu konudaki düşüncelerini söylediğini ifade ederek "Afrin'e yapılan müdahaleden rahatsızız. Ankara bu müdahaleye son vermeli. Ateşkes, Afrin dahil tüm Suriye'yi kapsıyor." diye konuştu.

YPG'li teröristlere destek olan Fransız şirketi: Lafarge haberi