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Fransa Yunanistan'dan borçlarını istiyor

Uyguladığı yanlış politikalarla ülkesini iflasa sürükleyen Çipras, krizden kurtulmak için sürekli ikili görüşmeler yapıyor.

12.06.2017 - 15:03
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Fransa Yunanistan'dan borçlarını istiyor

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ile bir araya geldi.

ALACAKLI GELDİ

İlk olarak Yunan Maliye Bakanı ile buluşan Fransız bakan, Çipras ile yaptığı görüşmede ülkenin borçlarını gündeme getirdi.

Fransa Yunanistan'dan borçlarını istiyor

ANLAŞMA İÇİN İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

15 Haziran'da düzenlenecek Eurogoup toplantısı öncesinde; borçlarla ilgili Yunanistan'dan imza almaya çalışan Fransız bakan, bu konuda Çipras'a ihtimalleri anlattı.

ÇİPRAS NAKİT İSTİYOR

Yunanistan'ın gündeminde ise, borçların ertelenmesi ve ülkeye yeni kredilerin verilmesi var. Çipras, Avrupa'dan alınacak yeni kredilerle Yunan ekonomisini canlandırmayı planlıyor.

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