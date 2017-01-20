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Fransa'da 1 yılda bin 847 terörü övme ve tahrik suçu

Fransa'da 2016'da bin 847 kez terörü övme ve tahrik suçu işlendiği bildirildi.

20.01.2017 - 05:49
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Fransa'da 1 yılda bin 847 terörü övme ve tahrik suçu

Fransa İçişleri Bakanlığı İstatistik Servisi verilerine göre, geçen yıl, çoğunluğu ülkeyi kana bulayan terör saldırılarının hemen ardından olmak üzere bin 847 kez terörü övme ve tahrik suçu işlendi.

YÜZDE 83'Ü FRANSIZ VATANDAŞI

Terörü övme ve tahrik suçunu işleyenlerin önemli bir kısmının genç erkeklerin oluşturduğu kaydedilen verilerde, söz konusu suçları işleyenlerin başında yüzde 83 ile Fransız vatandaşları gelirken, yüzde 5 ile Cezayir, yüzde 4 ile Fas, yüzde 3 ile Tunus vatandaşları üst sıralarda yer aldı.

DAHA ÇOK İNTERNET ÜZERİNDEN

İstatistik Servisi verilerine göre, terörü övme ve tahrik suçlarının beşte biri internet üzerinden gerçekleşirken, bu suçu en fazla işleyenler Paris'te yaşıyor.
Fransa'da yasalar, terörü övme suçu işleyenlerin beş yıla kadar hapis ve 75 bin avroya kadar para cezası ile yargılanmalarına olanak sağlıyor.

Paris'in altı farklı bölgesinde 13 Kasım 2015'te düzenlenen saldırılarda 130 kişi ölmüş ve bu saldırının ardından ülkede olağan üstü hal uygulaması ilan edilmişti.
Nice'de 14 Temmuz'da düzenlenen ve 84 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının ardından da olağanüstü hal uygulamasının yeniden uzatılması kararlaştırılmıştı.

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