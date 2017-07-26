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Fransa'da 10 bin kişi evlerinden tahliye edildi

Fransa'da meydana gelen yangında 10 bin kişi gece evlerinden uzaklaştırıldı.

26.07.2017 - 09:28
  1. Haberler
  2. Dünya

Avrupa'da kendini gösteren aşırı sıcaklarla birlikte orman yangınları da Fransa ve Portekiz'de etkili olmaya başladı.

Fransa'da 10 bin kişi evlerinden tahliye edildi

4 BİN HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Fransa'nın güneyinde ve Korsika Adaları'nda son belirlemelere göre 4 bin hektarlık alan zarar gördü.

Salı günü 4 bin itfaiye çalışanı olaya müdahale etmeye çalıştı. Olay sonrası 12 itfaiye çalışanı yaralanırken, 15'e yakın polis de yangının dumanından etkilendi.

Fransa orman yangınlarıyla boğuşuyor- FOTO GALERİ

10 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Fransa, Avrupa Birliği’nden iki yangın söndürme uçağı talep etti. AFP Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün gece 10 bin kişi bulundukları yerden tahliye edildi.

Fransa'da 10 bin kişi evlerinden tahliye edildi

iTFAİYE VE ASKER PORTEKİZ'DE DE SEFERBER OLDU

Portekiz’de ise üç farklı bölgede eş zamanlı olarak çıkan alevleri söndürmek için en az 2300 itfaiyeci ve 600 asker seferber oldu. Haziran ayında çıkan benzer orman yangınlarında 64 Portekizli hayatını kaybetmişti.

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