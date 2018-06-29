Fransa'da 10 kişiye Müslümanlara saldırı gözaltısı

Fransız yetkililer, yaşları 32 ile 69 arasındaki 10 Fransız vatandaşının, Müslümanlara yönelik saldırı düzenlemeyi planladıklarından şüphelenildiğini açıklayarak baskın düzenlediğini vurguladı.

MÜSLÜMANLARA KARŞI "SİLAHLI EYLEM"

Zanlıların "İslamcı tehlikeye" karşı kurulan AFO isimli bir gruba bağlı olduklarından şüpheleniliyor.

Gruba zanlılar arasında bulunan eski bir polis memurunun da liderlik yaptığı bildirildi.

Başsavcı yaptığı açıklamada, baskın sırasında 36 silahın bulunduğunu ve bu kişilerin geçen hafta gözaltına alındığını söyledi.