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Fransa'da 10 kişiye Müslümanlara saldırı gözaltısı

Fransız yargısı, 9'u erkek 1'i kadın olmak üzere 10 Fransız vatandaşını, Müslümanlara saldırmayı planlamakla suçluyor.

İHA | 29.06.2018 - 02:52..
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Fransa'da 10 kişiye Müslümanlara saldırı gözaltısı

Fransız yetkililer, yaşları 32 ile 69 arasındaki 10 Fransız vatandaşının, Müslümanlara yönelik saldırı düzenlemeyi planladıklarından şüphelenildiğini açıklayarak baskın düzenlediğini vurguladı.

Fransa'da 10 kişiye Müslümanlara saldırı gözaltısı

MÜSLÜMANLARA KARŞI "SİLAHLI EYLEM"

Zanlıların "İslamcı tehlikeye" karşı kurulan AFO isimli bir gruba bağlı olduklarından şüpheleniliyor.

Fransa'da 10 kişiye Müslümanlara saldırı gözaltısı

Gruba zanlılar arasında bulunan eski bir polis memurunun da liderlik yaptığı bildirildi.

Başsavcı yaptığı açıklamada, baskın sırasında 36 silahın bulunduğunu ve bu kişilerin geçen hafta gözaltına alındığını söyledi.

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