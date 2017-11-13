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Fransa'da 11 yaşındaki kızla ilişkiye beraat kararı

Fransa'da 11 yaşındaki kızla ilişkiye girip hamile bırakan şahıs, zorlama ve tehdit olmadığı için serbest kaldı.

13.11.2017 - 10:59
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Fransa'da 11 yaşındaki kızla ilişkiye beraat kararı

Paris’in doğusundaki Champs-sur-Marne’da 2009 yılında meydana gelen olayda, kuzeniyle parkta oynayan 11 yaşındaki bir çocuk, yanına gelen ve o dönem 22 yaşında olan bir kişiyle tanıştı.

KIZ HAMİLE KALDI

Şüpheli şahıs daha sonra kız ile cinsel ilişkiye girdi. Küçük kız olay sonrası, şu anda 7 yaşında olan bir çocuk dünyaya getirdi.

Şüpheli şahıs ise tecavüz suçlamasıyla bu hafta Seine-et-Marne’in Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

GÖNÜL RIZASIYLA OLDU KARARI

Yapılan duruşmada, ilişkinin küçük kızın gönül rızasıyla olduğu savunuldu. Hakim, olayda zorlama, tehdit, şiddet olmadığı kanaatine vararak sanığın beraatine hükmetti.

Savcı ise olayın tecavüz olarak sayılmasını ve sanığın 8 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istemişti. Cumhuriyet savcısının kararı temyize götüreceği bildirildi. Küçük kızın doğurduğu erkek çocuğun koruyucu ailenin yanında verildiği kaydedildi.

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