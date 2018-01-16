Fransa'da 2017'de sınır dışı edilenlerin sayısı arttı

Fransa İçişleri Bakanlığının rapora göre, geçen yıl ülkeden sınır dışı edilen yabancıların sayısı 14 bin 859'a ulaştı.

YÜZDE 14,6 ARTTI

Sınır dışı edilenlerin sayısının bir önceki yıla göre yüzde 14,6 arttığı vurgulanan raporda, geçen yıl 27 bin 373 kişinin kendi isteğiyle Fransa'yı terk ettiği ifade edildi. Bu sayı da 2016'ya göre yüzde 10,8 artış gösterdi.

262 BİN YABANCIYA OTURMA İZNİ

Raporda, Fransa'nın, 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 13,7 artışla yaklaşık 262 bin yabancıya oturum izni verdiği belirtildi. Yaklaşık 262 bin yabancıdan 91 bin 70 kişiye aile birleşiminde ve 88 bin 95 kişiye ülkede üniversite eğitimi alacakları için oturum izni verildiğine dikkat çekildi.

Fransa Mültecileri Koruma Ofisinin (Ofpra) yaklaşık 10 gün önce yayımladığı raporda, ülkeye geçen yıl iltica başvurusu yapanların sayısının 100 bin 412'ye ulaştığı belirtilmişti.

Raporda, başvuruların önceki yıla göre yüzde 17 arttığı vurgulanmış, mülteci olmak isteyenlerin çoğunluğunun sırasıyla Arnavutluk, Afganistan, Haiti ve Sudan'dan talepte bulunduğu kaydedilmişti.



