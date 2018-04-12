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Fransa'da 3 PKK'lıya hapis cezası

Fransa'nın Valence ve Montelimar kentlerindeki Türk kültür derneğine ve camiye, 2016 yılında molotof ile saldırı düzenleyen üç PKK'lı, 1 ila 3 yıl hapis cezalarına çarptırıldı.

AA | 12.04.2018 - 11:12..
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2016 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında ülkenin güneyinde bulunan Valence ve Montelimar kentlerindeki Türk kültür derneğine ve camiye saldırı düzenleyen üç kişi, Paris Ceza Mahkemesinde yargılandı.

Mahkeme, 23, 24 ve 30 yaşlarında olan ve Marsilya kentinde yaşayan üç kişiyi, terör örgütü PKK yandaşı oldukları ve Fransa'da terör eylemi gerçekleştirdikleri gerekçesiyle bir ila üç yıl hapse mahkum etti.

ADLİ TAKİP SİSTEMİNE DE İSİMLERİ EKLENDİ

Mahkeme ayrıca bu kişilerin isimlerinin, terör saldırısında bulunan ve terör örgütleriyle ilişkili olan kişilerin yer aldığı adli takip sistemine eklenmesine karar verdi.

Fransa'da 3 PKK'lıya hapis cezası

Ouest France gazetesi, saldırganlardan ikisinin mahkemede iddiaları reddettiklerini fakat olay yerinde bulunan molotof kokteyllerinde bu kişilerin DNA izlerine rastlandığı, telefon sinyallerinden olay yerinde olduklarının tespit edildiği ve saldırıda kullanılan aracın, saldırganlardan birinin kayınpederine ait olduğunun belirlendiği bilgisini verdi.

'PİŞMANIZ' SAVUNMASI TUTMADI

Gazete, sanıkların duruşma sırasında pişmanlık duydukları ve cahilce hareket ettikleri yönünde savunmada bulunduklarını ayrıca sanık avukatının davanın terör örgütü üyeliği üzerinden görülmesini engellemek için girişimde bulunduğu fakat bu talebin reddedildiğini yazdı.

Fransa'da 3 PKK'lıya hapis cezası

Fransa'da Türklere ait dernekler ve ibadethaneler, sık sık terör örgütü yandaşlarının saldırısına uğruyor. Valence Türk Derneği, 23 Temmuz ve 22 Ağustos, Montelimar şehrindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Türk kültür derneği ve camisi de 8 Ağustos 2016 tarihlerinde saldırıya uğramıştı.

Molotof kokteyli ve taşlarla düzenlenen saldırılarda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana gelmişti.

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