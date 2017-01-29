ABD Başkanı, Almanya Başbakanı Merkel, Rusya Devlet Başkanı Putinİ Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ve Japonya Başbakanı Abe ile görüştü.

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Fransa'da 38 bin yıllık gravür keşfedildi

Bir kaya üzerine çizilmiş 38 bin yıllık gravürün, Batı Avrasya'daki en eski sanat eserlerinden biri olduğu tahmin ediliyor.