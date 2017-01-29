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Fransa'da 38 bin yıllık gravür keşfedildi

Bir kaya üzerine çizilmiş 38 bin yıllık gravürün, Batı Avrasya'daki en eski sanat eserlerinden biri olduğu tahmin ediliyor.

29.01.2017 - 01:31
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Newyork Üniversitesinden kazının sorumlusu Antropolog Randall White, Fransa'nın güneybatısında yer alan Vezere vadisi kazısında, 38 bin yıl önceye ait kaya üzerine çizilmiş bir gravür keşfedildiğini duyurdu.

Fransa'da 38 bin yıllık gravür keşfedildi

White, yeni keşfin, ilk modern insanın batıya doğru ilerleyişi sırasında Avrupa boyunca süsleme ve desenleme sanatına ışık tuttuğunu dile getirdi.

Fransa'da 38 bin yıllık gravür keşfedildi

Gravürün fotoğrafı Quaternary International isimli dergide yayımlanırken, eserin 43 bin ila 33 bin yıl öncesinde yaşandığı bilinen üst paleotik devrin kültürüne ait olduğu tahmin ediliyor.

Gravür, Batı Avrasya'da keşfedilmiş en eski sanat eserleri arasında da yer alıyor.

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