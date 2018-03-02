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Fransa'da 40 tecavüzün zanlısı 22 yıl sonra yakalandı

Sambre tecavüzcüsü olarak bilinen ve polis tarafından 22 yıldır 40 tecavüzden sorumlu olarak aranan Dino Scala yakalandı.

Detay Haber | 02.03.2018 - 11:35..
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Evli, üç çocuğu ve bir torunu bulunan 57 yaşındaki Scala, Fransa- Belçika sınırında yakalandı.

Kuzey Fransa'nın Pont-sur-Sambre kentinden Belçika sınırına yakın yaşayan Scala, yıllar öncesine dayanan tüm saldırıları itiraf etti.

Savcı Jean-Philippe Vicentini, mağdur sayısının yaklaşık 40 civarında olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Scala'nın, Fransa'nın gördüğü en büyük seri tecavüzcülerden biri olduğu düşünülüyor.

Fransa'da 40 tecavüzün zanlısı 22 yıl sonra yakalandı

SABAHLARI MASKE TAKARAK SALDIRIYORDU

Çoğunlukla Paris'in güneyinde bulunan Senart ormanında kurbanlarına tecavüz eden 57 yaşındaki adam, 1996 yılından beri kurbanlarını avlamak için aynı yöntemleri kullanıyordu. Kurbanlarına arkadan yaklaşan, daima maske takan ve hep sabah erken saatleri seçen Scala'nın kurbanlarından biri 13 yaşındaydı.
İlk olarak 1996 yılında, 19 kadın ve çocuğa tecavüz ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Scala o günden beri yakalanamamıştı.

Fransa'da 40 tecavüzün zanlısı 22 yıl sonra yakalandı

100 KİŞİDEN ÖRNEK ALINDI

Voix du Nord bölgesel gazetesi, arabasında tutuklanan saldırganın bir kapıcı olarak çalıştığını bildirdi. Sambre tecavüzcüsü olarak anılan adamı bulmak için 100'den fazla kişiden DNA örnekleri alınmıştı. Savcılığa, kontrol edemediği duygular nedeniyle tecavüz ettiği açıklamasını yapan Scala'yı tanıyanlar, günlük hayattaki profilinin işlediği suçlarla örtüşmediği yönünde açıklamalarda bulundu.

Fransa'da 40 tecavüzün zanlısı 22 yıl sonra yakalandı

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