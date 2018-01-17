Fransa’da 53 yıldır süren havaalanı projesi iptal edildi

Notre-Dame-des-Landes kentinde yapımı projelendirilen havaalanı 53 yıldan fazladır süren karşıt eylemler sebebiyle iptal edildi.

Şubat 2008’de kamu yararına ihtiyaç olduğuna karar verilen ve 2017 yılında açılması beklenen havaalanına karşı çıkan antikapitalist eylemciler 2009’dan beri bölgede kamp kurmuştu.

AÇLIK GREVİ YAPMIŞLARDI

2012 yılında 28 gün süren açlık grevi sonucunda proje durdurulmuş daha sonra tekrar başlanıp kamp kuran antikapitalist gruplar devlet müdahalesi ile “Sezar operasyonu” yapılarak çıkartılmıştı.

Hukuki yollarla da proje iptali isteyen eylemciler yargıdan da taleplerinin reddini görünce 2016 yılında 15 bin ile 50 bin arası katılımcıyla yasa dışı eylem gerçekleştirildi.

FRANSIZLAR YAPILMASINI İSTEDİ

Bunun üzerine dönemin Cumhurbaşkanı François Hollande bölgede oylama gerçekleştirerek yüzde 55 “Havaalanı yapılsın” cevabı aldı ve tekrar çalışmalara başlanacağı duyuruldu.

Başbakan Philippe bugün yaptığı açıklamada projenin iptalini duyurdu.