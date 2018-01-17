taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.556
USD
3,8206
EURO
4,6702
ALTIN
164,18
PETR
68,8400

Fransa’da 53 yıldır süren havaalanı projesi iptal edildi

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, 1965 yılından bu yana yapılması planlanan havaalanı projesini iptal ettiklerini açıkladı.

İHA | 17.01.2018 - 16:47..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Fransa’da 53 yıldır süren havaalanı projesi iptal edildi

Notre-Dame-des-Landes kentinde yapımı projelendirilen havaalanı 53 yıldan fazladır süren karşıt eylemler sebebiyle iptal edildi.

Fransa’da 53 yıldır süren havaalanı projesi iptal edildi

Şubat 2008’de kamu yararına ihtiyaç olduğuna karar verilen ve 2017 yılında açılması beklenen havaalanına karşı çıkan antikapitalist eylemciler 2009’dan beri bölgede kamp kurmuştu.

AÇLIK GREVİ YAPMIŞLARDI

2012 yılında 28 gün süren açlık grevi sonucunda proje durdurulmuş daha sonra tekrar başlanıp kamp kuran antikapitalist gruplar devlet müdahalesi ile “Sezar operasyonu” yapılarak çıkartılmıştı.

Fransa’da 53 yıldır süren havaalanı projesi iptal edildi

Hukuki yollarla da proje iptali isteyen eylemciler yargıdan da taleplerinin reddini görünce 2016 yılında 15 bin ile 50 bin arası katılımcıyla yasa dışı eylem gerçekleştirildi.

Fransa’da 53 yıldır süren havaalanı projesi iptal edildi

FRANSIZLAR YAPILMASINI İSTEDİ

Bunun üzerine dönemin Cumhurbaşkanı François Hollande bölgede oylama gerçekleştirerek yüzde 55 “Havaalanı yapılsın” cevabı aldı ve tekrar çalışmalara başlanacağı duyuruldu.

Fransa’da 53 yıldır süren havaalanı projesi iptal edildi

Başbakan Philippe bugün yaptığı açıklamada projenin iptalini duyurdu.

Fransa’da 53 yıldır süren havaalanı projesi iptal edildi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Canan Kaftancıoğlu: Kocamın ne yediğine karışmam

Canan Kaftancıoğlu: Kocamın ne yediğine karışmam

643
Komandoların Afrin'e uğurlandığı anlar

Komandoların Afrin'e uğurlandığı anlar

362
Afrin'de teröristlerin tünel ağı

Afrin'de teröristlerin tünel ağı

119
Minik Irmak Cumhurbaşkanını göremeyince ağladı

Minik Irmak Cumhurbaşkanını göremeyince ağladı

160
CHP Kanal İstanbul projesini engellemek istiyor

CHP Kanal İstanbul projesini engellemek istiyor

266
Ümit Kocasakal'ın adaylık açıklaması

Ümit Kocasakal'ın adaylık açıklaması

143
Isparta'da eğitim uçağı düştü

Isparta'da eğitim uçağı düştü

120
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM