taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.522
USD
3,7906
EURO
4,6614
ALTIN
161,93
PETR
67,3100

Fransa'da 8 kadından biri tecavüze uğruyor

Ülkedeki kadın nüfusunun yüzde 12'sine denk gelen 8 milyon kadının hayatlarında en az bir kere tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

REUTERS | 25.02.2018 - 02:31..
  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa merkezli düşünce kurumu olan Jean Jaurès'ın yaptığı araştırma, Fransa'da yaşayan kadınların yüzde 43'ünün istemedikleri halde 'cinsel amaçlı temasa' maruz kaldığını gösteriyor.

Fransa'da 8 kadından biri tecavüze uğruyor

2 BİN KADINA SORULDU

Araştırma aynı zamanda Fransa'da kadınların yüzde 58'inin rahatsız edici teklifler aldığını da belirtiyor.

Fransızca yayımlanan ve 2 bin kadınla yapılan araştırma cinsel taciz ve şiddetin ülkedeki boyutlarını gözler önüne sermek için gerçekleştirildi.

Bu tarz cinsel tacizlere uğradığını söyleyen kadınlar bunun birden fazla kez tekrar ettiğini de aktarıyor.

Rapor, mağdurların yaşadıklarının yarattığı ağır ve uzun süreli travmanın altını çiziyor.

Fransa'da 8 kadından biri tecavüze uğruyor

DENEVUE'NİN MEKTUBU TEPKİ ÇEKMİŞTİ

ABD'de başladıktan sonra bütün dünyayı etkisi altına alan #BenDe (#MeToo) kampanyası son aylarda Fransa'da da yankı bulmuştu.

Fransa'da kadınlar hem sosyal medyada hem sokaklarda 'domuzunu ihbar et' sloganıyla eylemler düzenledi.

Ancak ünlü Fransız oyuncu Catherine Deneuve 100 kadınla beraber, cinsel taciz skandallarıyla fitili ateşlenen hareketin "aşırılığa" varmaya başladığı uyarısını yapan, "erkeklerin kadınlara asılmakta serbest olması gerektiğini" açıklayan bir mektuba imza attı.

Gelen tepkiler üzerine ise Deneuve cinsel taciz mağdurlarından özür dilediğini açıkladı.

Fransa'da 8 kadından biri tecavüze uğruyor

Cinsiyet Eşitliği Bakanı Marlène Schiappa ise kadınların cinsel tacize karşı örgütlendiği hareketlere destek veriyor.

Schiappa cinsel taciz ve şiddete yönelik cezaların artması için çalışıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Guterres: Suriye'de ateşkes kararı derhal uygulanmalı
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin kararı doğrultusunda Suriye'de insani ateşkesin derhal yürürlüğe girmesi çağrısında bulundu.
Hollanda'da görme engelliler tek başına oy verebilecek
21 Mart'taki yerel seçimlerde, görme engelli seçmenler vekalet ya da bir başkasının yardımı olmadan kendi başlarına oy kullanabilecek.
Hollanda'dan özel güvenlikçilere korsanları vurma yetkisi
Ticaret filoları için tehlikeli olan bölgelerde, gemilerdeki özel güvenliğe deniz korsanlarını vurma izni veren yasa önerisi kabul edildi.
Kızılhaç'ta cinsel isitismar skandalı
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), üç yılda 21 personelinin 'cinsel istismar' nedeniyle işten atıldığını veya istifa etmek zorunda kaldığını duyurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrinli Kürtlerden oluşan özel birlik, PKK'ya karşı hazır

Afrinli Kürtlerden oluşan özel birlik, PKK'ya karşı hazır

131
Mardin’de ’çocuk gelin’ operasyonu

Mardin’de ’çocuk gelin’ operasyonu

45
Sibirya soğukları Avrupa üzerinden Türkiye'ye geliyor

Sibirya soğukları Avrupa üzerinden Türkiye'ye geliyor

7
Hikmet Karaman: Bu sonucu hiç beklemiyorduk

Hikmet Karaman: Bu sonucu hiç beklemiyorduk

8
Kızılhaç'ta cinsel isitismar skandalı

Kızılhaç'ta cinsel isitismar skandalı

7
Antalya'da askerleri taşıyan minibüs devrildi

Antalya'da askerleri taşıyan minibüs devrildi

6
Hatay'da kaza yapan araç ikiye bölündü

Hatay'da kaza yapan araç ikiye bölündü

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM