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Fransa'da adaylar yarışırken Le Pen burkini konusunu açtı

Marine Le Pen, bağımsız aday Emmanuel Macron'un burkini karşıtı olmadığını söyleyerek oy toplamaya çalıştı.

21.03.2017 - 09:41
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Anketlerde ilk sırada görülen aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) lideri Marine Le Pen ile bağımsız aday Emmanuel Macron arasındaki söz dalaşı iki saati aşan yayının en hararetli anlarından biri oldu.

"SEÇMENE YALAN SÖYLÜYORSUNUZ"

Le Pen, en yakın rakibi Macron’un ‘burkini’ olarak bilinen ve Müslüman kadınların giydiği vücudu tamamen örten plaj kıyafetine karşı çıkmadığını söyledi.

39 yaşındaki Macron ise aşırı sağcı adaya “Gerçeği çarpıtarak seçmene yalan söylüyorsunuz.” sözleriyle tepki gösterdi.

Fransa'da adaylar yarışırken Le Pen burkini konusunu açtı

"TOPLUMU KUTUPLAŞTIRIYOR"

Eski Ekonomi Bakanı Macron, ayrıca Le Pen’i Fransız toplumunu kutuplaştırmakla suçladı.

Geçtiğimiz yaz ülkede tartışma konusu olan ‘burkini’ önce kanunen yasaklanmış ardından Yüksek Mahkeme kararın uygulanmasını durdurmuştu.

Fransa'da adaylar yarışırken Le Pen burkini konusunu açtı

VAATLERİNİ ANLATTILAR

Programda Le Pen ve Macron’la birlikte merkez sağın adayı François Fillon, Sosyalist aday Benoit Hamon ve aşırı solcu Jean-Luc Melanchon eğitimden, ekonomiye; AB ile ilişkilerden, güvenliğe önemli konularda vaadlerini anlattı.

Adayların ülkedeki Müslüman toplumun sorunlarına bakışı ve göç politikalarına ilişkin önerileri de üzerinde durulan başlıca konulardandı.

Fransa'da adaylar yarışırken Le Pen burkini konusunu açtı

SON TURA KALAN İKİ ADAY ARASINDA YAPILIYORDU

Fransa’da daha önceki cumhurbaşkanı seçimlerinde canlı yayın tartışması son tura kalan iki aday arasında yapılıyordu.

Adayların kozlarını paylaşmak için birinci tur oylama öncesinde ekrana çıkmayı kabul ettiği dünkü program bu bakımdan da bir ilkti.

Fransa’nın Sosyalist Cumhurbaşkanı François Hollande’dan görevi devralacak adayın belirleneceği seçimin ilk turu 23 Nisan’da yapılacak. Bu aşamada hiçbir aday yüzde 50’nin üzerinde oy alamaması halinde Fransızlar 7 Mayıs’ta tekrar sandığa gidecek.

Fransa'da adaylar yarışırken Le Pen burkini konusunu açtı

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