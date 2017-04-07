Fransa’da adaylara milli marş ve bayrak yasağı

L’OPINION gazetesinin haberine göre, Fransa Yüksek İşitsel-Görsel Konseyi (CSA), cumhurbaşkanı adaylarının seçim kampanyalarında Fransa bayrağını ve milli marşını kullanmalarını yasaklayan karar aldı.
10 NİSAN'DAN İTİBAREN GEÇERLİ
Karar, adayların seçim kampanyaları resmi olarak başlatacağı 10 Nisan’dan itibaren geçerli olacak.
Söz konusu kararı 11 adaya ileten CSA, kararının nedeninin adayların aşırı milliyetçiliğe kaçması endişesi olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 23 Nisan’da yapılacak. Bu turda hiçbir adayın yüzde 50’nin üzerinde oy alamaması halinde 7 Mayıs’ta ikinci tur yapılacak.