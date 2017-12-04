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Fransa'da alkol ve domuz eti satmayan markete tepki

Fransa'da bir belediye, alkol ve domuz eti satmayan marketi kapatmak için mahkemeye başvurdu.

Haber Merkezi | 04.12.2017 - 17:00..
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Paris'in banliyölerinden Colombes'ta satış yapan bir market, alkollü içecek ve domuz ürünü satmaması sebebiyle mahalle halkı tarafından şikayet edildi.

ALKOL VE DOMUZ SATMA BASKISI

Belediye Başkanı tarafından da sözlü olarak taciz edilen süpermarket sahibi, talep olmadığı için alkol ve domuz eti satmadığını söyledi. Fransız basınına yansıyan haberlerde, Colombes Belediye Başkanı Nicole Goueta'nın markete bizzat gittiği ve market sahibine "daha çeşitli ürünler satması gerektiğini" söylediği bildirildi.

2019'A KADAR SÜRE

Marketin 2019'a kadar domuz ürünü ve alkol satmaması halinde kapatılacağı belirtildi. Markete ilişkin dava yargıya taşınırken, bugün mahkemenin marketin akıbetiyle ilgili karar vermesi bekleniyor. Le Parisien gazetesine konuşan market sahibinin ise arz talep dengesi gözeterek alkol ve domuz eti satmadığını söyledi. Market sahibi, mahalle sakinlerinin alkol ve domuz eti satın almadığı için bu ürünleri reyonlarına koymadığını ifade etti.

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