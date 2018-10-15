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Fransa’da ani sel: 5 ölü

Fransa’nın güneyindeki Aude bölgesinde sağnak yağış sonrasında oluşan ani sel sebebiyle 5 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 15.10.2018 - 12:06..
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Fransa’nın güneyindeki Aude bölgesinde birkaç saat içinde, son aylarda gerçekleşen yağışlardan daha fazla yağmur yağdı. Yağmur sonrası oluşan ani sel sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti.

Fransa’da ani sel: 5 ölü

HAVADAN TAHLİYE EDİLDİ

Aude Bölge Başkanı Alain Thirion, afet bölgelerine birçok kurtarma helikopterinin gönderildiğini açıkladı. Başkan Thirion, “Hala çatılara tırmanıp kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımız var, su akıntısı çok kuvvetli olduğu için sadece havadan tahliye yapabiliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Bir kişinin ani sel sularına uyurken yakalandığı için hayatını kaybettiğini açıklayan Thirion, vatandaşların ani taşkınlara karşı tetikte olması gerektiğini söyledi.

Fransa’da yılın bu zamanlarında sağanak yağışlar nadir bir olay değil ancak meteorologlar, denizlerdeki suyun normale göre daha sıcak olmasından dolayı, yağışların alışılmışın dışında olabileceğini açıkladı. Fransa Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkede 1900’den beri en sıcak yazın yaşandığını açıkladı.

Fransa’da ani sel: 5 ölü

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