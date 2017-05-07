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Fransa'da aşırı zayıf mankenlere çalışma yasağı getirildi

Fransa'da yeni yürürlüğe giren 'aşırı zayıf' manken çalıştırmama yasası onaylandı.

07.05.2017 - 09:10
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Fransız Sağlık Bakanlığı, yasanın beslenme bozuklukları ve 'ulaşılamayacak güzellik ideallariyle' mücadele amacını taşıdığını söylüyor.

Fransa'da aşırı zayıf mankenlere çalışma yasağı getirildi

6 AY HAPİS 75 BİN EURO'YA KADAR CEZA VERİLEBİLECEK

Doktorlar, boy, kilo ve vücut şekillerine bakarak, mankenlerin aşırı zayıf olup olmadığına karar verecek. Sağlıksız derecede zayıf manken çalıştıran işverenlere altı aya kadar hapis ve 75 bin euroya kadar para cezası verilebilecek. Yeni yasaya göre 1 Ekim'den itibaren mankenleri olduğundan daha zayıf gösteren fotoğraflara 'rötuşlu' ibaresi konacak.

Fransa'da aşırı zayıf mankenlere çalışma yasağı getirildi

MANKENLERE ASGARİ BEDEN KİTLE ENDEKSİ ŞARTI GETİRİLMİŞTİ

2105'te Fransa meclisinin kabul ettiği yasa tasarısının ilk halinde, mankenlere asgari Beden Kitle İndeksi (BKİ) şartı getirilmesi, mankenlik ajanslarının tepkisine neden olmuştu. BKİ, yetişkinlerin kilolarının boylarına göre normal olup olmadığını gösteren bir parametre. Daha önce de İtalya, İspanya ve İsrail de benzer yasalar çıkarmıştı. Fransa'da anoreksiyanın, yüzde 90'ı kadın 30-40 bin kişiyi etkilediği belirtiliyor

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