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Fransa'da banliyöde doğan bebeğe 25 yıl bedava ulaşım

Başkent Paris ve çevresinde tren ulaşımını düzenleyen RATP şirketi, banliyö trenlerinden birinde doğan bebeğe 25 yaşına kadar tüm hatlarda ücretsiz yolculuk hakkı verdi.

Haber Merkezi | 20.06.2018 - 23:37..
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RATP Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, RER A hattındaki seferlerinin birinin "trende beklenmedik biçimde bir bebeğin doğmasıyla" durdurulduğunu söyledi.

Bebeğin kompartmandaki diğer yolcuların ve acil ekiplerin yardımıyla Pazartesi günü yerel saatle 11:40'da dünyaya geldiği açıklandı.

25 YAŞINA KADAR ÜCRETSİZ SEYAHAT EDECEK

Twitter mesajında, "A hattı yeni doğan bebeğin tüm RATP hatlarında 25 yaşında kadar ücretsiz yolculuk etme hakkı kazandığını memnuniyetle duyurur" denildi.

Doğum sırasında hattaki tüm seferlerin çift yönlü olarak durdurulduğun ortaya çıktı.

RATP daha sonra "Bildiğimiz kadarıyla anne ve bebek iyi" açıklamasını yaptı.

Paris Ulaşım Direktörü Valerie Pécresse de doğum sonrası anneye tebriklerini iletti.

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