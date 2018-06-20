Fransa'da banliyöde doğan bebeğe 25 yıl bedava ulaşım

İspanya, Dünya Kupası B Grubu'ndaki 2. maçında İran'ı zorlandığı mücadelede 1-0 mağlup etti ve puanını 4'e çıkardı.

İspanya ile İran arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Son dakikada taç atışı kullanmak için topu eline alan İranlı futbolcunun hareketi izleyenleri güldürdü.

Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, döviz piyasasında 2007 ile 2013 döneminde borsada yapılan manipülasyon yolsuzlukları nedeniyle 205 milyon dolar ödeyecek.

Avustralya'da bir matematikçi, geliştirdiği formülle lotodan yedinci kez ikramiye kazandı.

Başkent Paris ve çevresinde tren ulaşımını düzenleyen RATP şirketi, banliyö trenlerinden birinde doğan bebeğe 25 yaşına kadar tüm hatlarda ücretsiz yolculuk hakkı verdi.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin kahramanı olan İsmail Metin Temel'in apoletini sökmek isteyen İnce'ye Devlet Bahçeli'den sert uyarı.

1 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, bir mitingde sahneye çıkan çocuğu kolundan tutup aşağı indirmesi, sosyal medyada polemik konusu oldu.

2 AK Parti propagandası yapıyor tepkisi Ali Koç'a reklam kaldırttı İş adamlarının Türk ekonomisine güvendiklerini gösteren reklam filmi Ali Koç'a linç sebebi oldu.

3 Akşener, Çiller'in Yenikapı'ya gitmesini yorumladı Meral Akşener, daha önce polemik yaşadığı Tansu Çiller'in AK Parti mitingine katılmasıyla ilgili olarak "Yüz ifadeleri çok ilginç" yorumunu yaptı.

4 Muharrem İnce'nin imaj düzeltme çalışması Sahneye çıkan çocuğu zorla indiren Muharrem İnce, bu hatasını telafi etmek için küçük bir çocuğu oyununa alet etti.

5 Şanlıurfa'da AK Partililere saldırının görüntüleri Suruç ilçesinde AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilere yönelik saldırının görüntüleri yayınlandı.

6 Bakan Yılmaz: Öğrencilere artık ev ödevi yok Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bundan sonra hiçbir öğretmenin öğrenciye ev ödevi vermeyeceğini söyledi. Tam gün eğitim veren okullarda ise öğle yemekleri bedava olacak.