Fransa'da başbakanın imajını araştırmak için ekip kuruldu

Fransa'da iktidardaki Sosyalist Parti'nin eski başbakanları Jean-Marc Ayrault ve Manuel Valls'in kamuoyundaki imajlarının araştırılması için bir milyon avrodan fazla para harcandığı bildirildi.

EKİP GÖREVLENDİRDİ

Fransız basınındaki haberlere göre, Başbakanlıkta, başbakanların imajının analiz edilmesi için bir ekip görevlendirildi.

YILLIK ORTALAMA 240 BİN AVROYU AŞIYOR

Başbakanın imajından sorumlu olan bu birimin yaptırdığı kamuoyu yoklamalarına yıllık ortalama 240 bin avro ödendiği ve bu rakamın Sosyalist Parti iktidarı döneminde bir milyon avroyu aştığı öne sürüldü.

Ödemelerin, Hükümet Bilgi Servisi bütçesi içerisinden yapıldığı, bu bütçe kapsamında 2012'den beri yapılan kamuoyu araştırmalarının yüzde 16,7'sinin başbakanın imajına dönük olduğu bildirildi.

HOLLANDE'IN KAMUOYU İMAJI İÇİN YAPILAN HARCAMALAR BELİRTİLMEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın kamuoyu imajına yönelik araştırmalara yapılan harcamalar konusunda herhangi bir bilgi ise henüz kamuoyuna yansımadı.