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Fransa'da bir belediye evde ölmeyi yasakladı

Fransa'da Laigneville Belediyesi, doktor açığına dikkat çekmek için evde ölmeyi yasakladı.

17.05.2017 - 23:59
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Fransa'da bir belediye evde ölmeyi yasakladı

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Fransa'nın kuzeyinde bulunan Laigneville Belediyesi'nin Başkanı Christophe Dietrich, Franceinfo televizyon kanalına yaptığı açıklamada, belediyenin evde ölmeyi yasaklayan bir karar aldığını, kararın sembolik ve anlamlı olduğunu söyledi.

SADECE 2 DOKTOR VAR

Beş bin kişinin yaşadığı belediyelik bölgede sadece iki doktorun görev yaptığına işaret eden Dietrich, son üç haftada iki kez ölüm ilanı yapmak için 4-6 saat doktor beklediklerini anlattı.

Dietrich, bu iki doktorun da yıl sonunda emekli olacağına, onların yerine hala bir atama yapılmadığına dikkati çekti.

Fransa'da bir belediye evde ölmeyi yasakladı

"BİLİYORUM BU KARAR SAÇMA AMA..."

Kararın uygulanamaz olduğunu bildiğini ancak amacının doktor açığına dikkati çekmek olduğunu vurgulayan Dietrich, "Biliyorum bu karar saçma ama biz saçma bir durumla karşı karşıyayız." dedi.

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