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Fransa'da bir DEAŞ üyesinin annesine 10 yıl hapis

Fransa'da DEAŞ mensubu bir teröristin annesine 10 yıl hapis cezası verildi.

06.10.2017 - 21:57
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Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a katılan oğlunu üç kez ziyaret ettiği belirlenen "Cihat Anne" lakaplı 51 yaşındaki Christine Riviere bugün hakim karşısına çıkarıldı.

GENÇ KIZLARI SURİYE'YE GÖTÜRMÜŞ

Terör örgütü üyeliğiyle suçlanan Riviere'nin, oğlu Tyler Vilus'a eş bulmak amacıyla genç kızları Suriye'ye götürdüğünün tespit edildiği belirtildi.
Riviere, mahkemedeki ifadesinde, oğlunun geri dönmemesinden korktuğu için onu ziyarete gittiğini söyledi.

10 YIL HAPİS CEZASI

Christine Riviere, terör örgütü üyesi olmanın yanı sıra oğluna mali yardımda bulunmak, onun fanatik fikirlerini paylaşmak ve terör propagandası görüntülerini internet ortamında yaymaktan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Riviera'nın terör örgütü DEAŞ'a katılmış olan ve halihazırda Fransa'da hapiste bulunan oğlunun ise ilerleyen günlerde mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
Fransa'da kısa süre önce de başka bir anne, DEAŞ üyesi oğluna para göndermekten suçlu bulunmuş ve iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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