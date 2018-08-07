Fransa’da bir komiser bar sahibine ayağını öptürdü

Paris’in kuzeyinde bulunan Le Bourget’de bir bar işletmecisi, düzenli olarak baskı uygulamakla suçladığı komiserden şikâyetçi oldu. Barda uyuşturucu satıldığı şüphesi ile baskın yapan komiser ve polis ekibi, bar içerisindeki müşterilerin üzerini aradı. Bu sırada komiser ve yanındaki bir polisin bar sahibi ile terasta konuşurken komiserin ayağını öptürmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntüde ayağını öptürdüğü görülen komiserin “Arkamdan hakaret etmişsin” diyerek bar sahibine ayağını öptürdüğü görülüyor.

"BAŞKA ÇAREM YOKTU"

Olayın üzerine birçok yetkili merciye başvurarak şikayette bulunduğunu dile getiren bar sahibi, uzun zamandır baskı altında olduğunu ifade ederek, “Ayağını öpmekten başka çarem yoktu” dedi.

Komiseri şikayet etmesine rağmen geri dönüş alamadığını söyleyen bar sahibi, “Bourget’de 10 yıl boyunca polisin baskısı altında çalışan ve mekanını kapatmak zorunda kalan kitapçı gibi olmak istemiyorum. Burası vahşi batı değil” açıklamasını yaptı.

Savcılığa şikayet edilen komiserden ise henüz bir açıklama gelmediği bildirildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin basına sızdırılmaması konusunda özel çaba sarf edildiği öğrenildi.