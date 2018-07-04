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Fransa'da büyük tehlike: Polis krizi bekleniyor

Kriz halindeki Fransa'da fazla mesai yapan polis ve jandarma ekiplerinde, intihar sayısının arttığı gözlendi. Yasal sürenin üzerinde çalışan görevlilerin ülkeyi krize sürükleyeceği belirtildi.

AA | 04.07.2018 - 05:26..
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Fransa'da büyük tehlike: Polis krizi bekleniyor

Fransız Güvenlik Güçlerinin Durumu başlıklı raporda polis ve jandarmaların son durumları yer aldı. 3 yıldır yoğun bir programda çalışan görevlilerin krize yol açacağı ve bu durumun ülkeyi tehlikeye sokacağı ön görüldü.

Fransa'da büyük tehlike: Polis krizi bekleniyor


FRANSA'NIN DURUMU KRİTİK

Raporda, "Fransa'da iç güvenliği sağlayan polis ve jandarmanın gerçek bir kriz durumunda olduğu ve bu durumun ülke güvenliğini tehlikeye attığı" belirtildi.

Güvenlik güçlerinin aşırı ve düzensiz çalışma yükü nedeniyle pes etme noktasına geldiği, polis ve jandarma görevlileri arasında intihar oranının oldukça yüksek olduğunun altı çizilen raporda, Senatör Grosdidier'in, "Durum beklenenden daha kötü." ifadelerine yer verildi.

Fransa'da büyük tehlike: Polis krizi bekleniyor

YASAL SÜREDEN DAHA FAZLA ÇALIŞIYORLAR

Raporda, Fransız polisi ve jandarma teşkilatında idari reformun dışında teşkilatlanma açısından da değişikliklerin yapılması gerektiği görüşünü paylaşan Grosdidier, "Sosyal patlamaya dikkat." uyarısında bulundu.

Güvenlik teşkilatında reform amacıyla 32 maddelik değişiklik ve tavsiye önerisinde bulunulan rapora siyasilerden destek gelirken, hükümetin 5 yıl içinde 10 bin istihdam sağlaması ve teşkilat bütçesinin artırılması gibi önlemlerin yetersiz olduğu belirtiliyor.

Fransa'da 2015'te meydana gelen terör saldırıları sonrasında polis ve jandarmanın yoğun çalışma koşullarına zorlandığı ve çok sayıda güvenlik görevlisinin yasal sürelerin üstünde mesai yaptığı belirlenmişti.

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