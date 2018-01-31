Fransa'da büyüyen genç, komando olmak için Türkiye'de

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Belediye Düğün Sarayı'nda gerçekleştirilen programa, çok sayıda asker adayı ve davetliler katıldı.

Emre Karakuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ağabeyinin bedelli askerlik yaptığını ancak kendisinin komando olmayı çok istediğini söyledi.

Sandıklı Askerlik Şubesi'ne giderek, askerlik başvurusu sırasında bu talebini ilettiğini belirten Karakuş, Manisa Kırkağaç'ta jandarma komando olarak vatani görevini yapacak olmanın sabırsızlık ve mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

"KOMUTANLAR 'AFRİN' DESE HEMEN GİDERİM"

Karakuş, ailesinin de kendisine büyük destek olduğunu dile getirerek, "Askerleri çok severdim. Asker olmak isterdim. Babam da şans verdi, 'git oğlum' dedi. Vatanımı korumaya geldim ben buraya. Her şey para değil. Asker eğlencesi de çok güzel. Manisa Kırkağaç'a jandarma komando olarak gidiyorum. Afrin'e de komutanlar 'gel' derse hemen giderim." diye konuştu.

"OĞLUMU VATAN SEVGİSİYLE BÜYÜTTÜM"

Baba Mehmet Karakuş da çocuklarını her yıl düzenli olarak Türkiye'ye gönderdiğini belirterek, "Oğlumu vatan sevgisiyle büyüttüm." dedi.



Yaklaşık 30 senedir Fransa'da yaşadıklarını aktaran Karakuş, şunları kaydetti:

"Oğlum Fransa doğumludur. Fransa vatandaşıdır. İki ağabeyi var. Ağabeyleri askerliği paralı yaptı. En küçükleri Emre 'ben Türkiye'de askerlik yapacağım' dedi. Buraya geldi ve başvuruda bulundu. Dilekleri kabul oldu. Allah bütün askerlerimizi korusun inşallah."

Anne Hülya Karakuş da çok sevinçli olduğunu ifade ederek, bütün askerler için dua ettiklerini söyledi.