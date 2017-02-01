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Fransa’da cami kapatıldı

İçişleri Bakanlığı, olağanüstü hal çerçevesinde Dar-es-Salam isimli caminin kapatıldığını bildirdi

01.02.2017 - 22:58
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dar-es-Salam isimli cami, olağanüstü hal uygulaması çerçevesinde, imamı radikal ideoloji ve ayırımcılığı teşvik ettiği gerekçesiyle kapatıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, caminin imamının bölgedeki cemaate yönelik, "sosyal baskı oluşturacak radikal söylemlerinin" kapatılma kararında etkili olduğu bildirildi.

Fransa’da olağanüstü hal uygulamasının ilanından bu yana yaklaşık 20 cami ve mescit kapatıldı.

Paris’in 6 bölgesinde 13 Kasım 2015’te düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırıların ardından ülkede olağanüstü hal ilan edilmişti.

Kaldırılması düşünülen olağanüstü hal, Nice’te geçen yıl 17 Temmuz’da düzenlenen ve 84 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının ardından tekrar uzatılmıştı.

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