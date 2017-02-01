Fransa’da cami kapatıldı

İstanbul Küçükçekmece'de bir şahıs, boşanmak üzere olduğu eşini sokak ortasında silahla vurduktan sonra intihar etti.

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Amerikalı komutan: O araçları PYD de kullanıyor olabilir

1 Mahsun'un Vezir Parmağı filmi gişede hüsrana uğradı Yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün son filmi Vezir Parmağı'nı sadece 242 bin seyirci izledi.

2 Saffet Sancaklı'nın eşi hayatını kaybetti MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın intihar girişiminde bulunan eşi Hülya Sancaklı yaşamını yitirdi.

3 CHP'den seçmene çağrı: Gerekirse otostop çekin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bodrum'da tatil yapacak seçmenlerin gerekirse otostop çekerek İstanbul'a gelmesi gerektiğini söyledi.

4 Öğretmen adayları kendi alanlarında başarısız oldu Geçen yıl öğretmen olmak için girilen sınavlarda adaylar kendi alanlarıyla ilgili soruların birçoğunu cevaplayamadı.

5 Referandumda HAYIR oyu verecek ünlüler Ünlüler dünyasından bazı isimler, Anayasa değişiklik paketi için yapılacak referandumda "Hayır" oyu vereceklerini açıkladı.

6 CNN'e konuşan FETÖ'cünün kim olduğu ortaya çıktı CNN'e konuşan ve Türk ordusunun "zayıf" durumda olduğunu söyleyen FETÖ'cü askerin Tuğgeneral Mehmet Yalınalp olduğu ortaya çıktı.