Fransa'da copla tecavüz eden polisler protesto ediliyor

Fransa'da geçtiğimiz günlerde rutin kimlik kontrolü sırasında 4 polisin copla tecavüzüne uğrayan siyahi bir adam, gündemde yankı uyandırmıştı.

Paris'in kuzeyindeki Seine-Saint-Denis banliyösünde 4 polis memurunun 22 yaşındaki bir gence copla tecavüz ettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, sanık avukatı ‘müvekkiline ait copun mağdurun anüsüne kazara girdiğini' söyledi.

TECAVÜZ YOKMUŞ

Mağdur, tanık ve polis memurlarının ifadeleriyle kamera kayıtlarını inceleyen emniyet birimlerince yürütülen soruşturmada, olayın tecavüz olarak nitelendirilmesi için ‘yeterli delil bulunmadığı' sonucuna ulaşıldığı açıklandı.

HOLLANDE ZİYARET ETMİŞTİ

Ülkedeki gerginliği dindirmek isteyen Cumhurbaşkanı François Hollande ise geçen Çarşamba günü, coplu tecavüze uğrayan genci hastanede ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Hollande, Theo'ya "Sonuna kadar yanındayım" dedi.

PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Sokaklarda yaşanan eylemlerde, protestocular "Tecavüzcü polis" sloganları atıyor. Bu olaylardan sonra protestocular polislerle çatışırken etrafa da zarar veriyor.