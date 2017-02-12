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Fransa'da copla tecavüz eden polisler protesto ediliyor

Fransızlar, siyahi bir adama copla tecavüz eden polislere karşı ayaklandı.

12.02.2017 - 09:05
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  2. Dünya

Fransa'da geçtiğimiz günlerde rutin kimlik kontrolü sırasında 4 polisin copla tecavüzüne uğrayan siyahi bir adam, gündemde yankı uyandırmıştı.

Fransa'da copla tecavüz eden polisler protesto ediliyor

Paris'in kuzeyindeki Seine-Saint-Denis banliyösünde 4 polis memurunun 22 yaşındaki bir gence copla tecavüz ettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, sanık avukatı ‘müvekkiline ait copun mağdurun anüsüne kazara girdiğini' söyledi.

TECAVÜZ YOKMUŞ

Mağdur, tanık ve polis memurlarının ifadeleriyle kamera kayıtlarını inceleyen emniyet birimlerince yürütülen soruşturmada, olayın tecavüz olarak nitelendirilmesi için ‘yeterli delil bulunmadığı' sonucuna ulaşıldığı açıklandı.

HOLLANDE ZİYARET ETMİŞTİ

Ülkedeki gerginliği dindirmek isteyen Cumhurbaşkanı François Hollande ise geçen Çarşamba günü, coplu tecavüze uğrayan genci hastanede ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Hollande, Theo'ya "Sonuna kadar yanındayım" dedi.

Fransa'da copla tecavüz eden polisler protesto ediliyor

PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Sokaklarda yaşanan eylemlerde, protestocular "Tecavüzcü polis" sloganları atıyor. Bu olaylardan sonra protestocular polislerle çatışırken etrafa da zarar veriyor.

Fransa'da copla tecavüz eden polisler protesto ediliyor

Fransa'da copla tecavüz eden polisler protesto ediliyor

Fransa'da copla tecavüz eden polisler protesto ediliyor

Fransa'da copla tecavüz eden polisler protesto ediliyor

Fransa'da copla tecavüz eden polisler protesto ediliyor

Fransa'da copla tecavüz eden polisler protesto ediliyor

Fransa'da copla tecavüz eden polisler protesto ediliyor

Fransa'da copla tecavüz eden polisler protesto ediliyor

Fransa'da copla tecavüz eden polisler protesto ediliyor

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