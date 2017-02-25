Fransa’da Cumhurbaşkanı adayı Fillon hakkında soruşturma

Konu ile ilgili ön soruşturmayı yürüten savcılık, bu akşam yaptığı yazılı açıklamada, üç sorgu hakiminin söz konusu adli soruşturmayı yürüteceğini bildirildi.

Yine aynı açıklamada, adli soruşturmanın, "kamu kaynaklarının kötüye kullanılması, kurumsal varlıkların suistimali, bu suçların gizlenmesi ile nüfuzu kötüye kullanma ve görev ihlali" suçlamasıyla açıldığı bildirildi.

Savcılık, geçen hafta Fillon’un eşi ve çocuklarıyla ilgili iddialara ilişkin açılan ön soruşturmada, Fillon'un talebine rağmen takipsizlik kararı alınmayacağına karar vermişti.

EŞİ, ÇALIŞMADIĞI MECLİS'TEN 900 BİN AVRO MAAŞ ALDI

Savcılık, Fillon’un eşinin 8 yıl süreyle mecliste hiç çalışmadan “danışman” sıfatıyla 900 bin avro maaş aldığı ve siyasetçinin iki çocuğuna Senatoda iki yıl süreyle hiç çalışmadan yine “danışman” sıfatıyla 84 bin avro maaş ödendiği iddiaları üzerine ön soruşturma başlatmıştı.

Anketlerde cumhurbaşkanlığı seçiminin en güçlü adayı olarak gösterilen 62 yaşındaki eski başbakan Fillon’un, söz konusu soruşturmanın ardından popülaritesi oldukça düşerken yarışı kazanma ihtimali zayıflamıştı.

Son anketlere göre, nisan ve mayıs aylarında iki turlu yapılacak seçimlerde aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin Lideri Marine Le Pen yüzde 26 ile birinci, En Marche (Yürüyüş) hareketinin lideri eski Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron yüzde 23 ile ikinci, Fillon yüzde 18,5 ile üçüncü, Sosyalist Parti'nin adayı Benoit Hamon ise 14,5 ile dördüncü sırada yer alıyor.