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Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Fillon'un evi arandı

Fransız polisi, hakkında adli soruşturma açılan merkez sağın Cumhurbaşkanı adayı François Fillon’un evinde bugün arama yaptı.

03.03.2017 - 06:21
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sd

BFM televizyon kanalı, polisin François Fillon ve eşi Penelope’un başkentinde 7. Mahallesi'ndeki evinde yaptığı aramanın birkaç saat sürdüğünü duyurdu.

Savcılık geçen hafta yaptığı yazılı açıklamada, üç sorgu hakiminin denetiminde sürdürülecek adli soruşturmanın, "kamu kaynaklarının kötüye kullanılması, kurumsal varlıkların suistimali, bu suçların gizlenmesi ile nüfuzu kötüye kullanma ve görev ihlali" suçlamasıyla açıldığını bildirmişti.

İFADESİ ALINACAK

Sorgu hakimleri, 15 Mart’ta Fillon ve eşinin ifadesini alacak.
Savcılık, Fillon’un eşinin 8 yıl süreyle mecliste hiç çalışmadan “danışman” sıfatıyla 900 bin avro maaş aldığı ve siyasetçinin iki çocuğuna Senatoda iki yıl süreyle hiç çalışmadan yine "danışman" sıfatıyla 84 bin avro maaş ödendiği iddiaları üzerine ön soruşturma başlatmıştı.

SEÇİMİN EN GÜÇLÜ ADAYIYDI

Anketlerde cumhurbaşkanlığı seçiminin en güçlü adayı olarak gösterilen 62 yaşındaki eski başbakan Fillon’un, söz konusu soruşturmanın ardından popülaritesi oldukça düşerken yarışı kazanma ihtimali zayıflamıştı.

Son anketlere göre seçmenlerin yüzde 75’i hakkında açılan soruşturma yüzünden artık Fillon’ın yarıştan çekilmesini istiyor. Merkez sağ siyasetçiler arasında da Fillon’un adaylıktan çekilmesini isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

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