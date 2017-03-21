Fransa'da cumhurbaşkanı adayları canlı yayında tartıştı

TF1 kanalındaki tartışmaya aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen, bağımsız aday Emmanuel Macron, merkez sağdaki Cumhuriyetçi Parti adayı François Fillon, Sosyalist Parti adayı Benoit Hamon ile radikal solun adayı Jean-Luc Melenchon katıldı.

HARARETLİ TARTIŞMALAR YAŞANDI

Adayların, yaklaşık 3,5 saat süren açık oturumda ekonomi, eğitim, göç, göçmenler, güvenlik, asayiş, laiklik ve tesettür mayosu konularındaki hararetli tartışması damgasını vurdu.

'EN İNANDIRICI ADAY' MACRON

Tartışma sürerken düzenlenen bir anket ise seçmenlerin açık oturumda Macron'u "en inandırıcı aday" olarak gördüğünü ortaya koydu. BFM kanalının anketine göre, bu konuda seçmenlerin yüzde 29'u Macron'u, yüzde 20'si de Melenchon'u ilk iki sırada gösterdi. Fillon ve Le Pen'in yüzde on dokuzar beğenilme oranını yakaladığı sıralamada, Hamon yüzde 11 ile sonuncu oldu.

LE PEN'İN VAADİ GÖÇMEN ALMAMAK

Tartışmada Avrupa Birliği karşıtı görüşlerini yineleyen aşırı sağcı Le Pen, seçilirse ülkeye hiçbir şekilde göçmen almayacağı vaadinde bulundu ve Schengen sınırlarında yine kimlik kontrolü başlatacağı sözünü verdi. Le Pen, bazı belediyelerin plajlarda tesettür mayoya getirdiği yasağa destek verdi, Macron ve Melenchon ise karşı çıktı.

DİĞER VAATLER

Küresel ısınma tehdidine dikkati çeken Melenchon, seçildiği takdirde nükleer enerji santrallerini kademeli olarak kapatacağını vadetti.

Hamon, istihdamın artırılmasına önem vereceğini taahhüdünde bulundu. Macron da iş dünyasında yatırımların artırılması için daha esnek kurallar getireceğini söyledi.

Fillon ise alım gücünü artırmayı ve sosyal kesintileri düşürmeyi planladığını aktardı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu nisan ayında gerçekleştirilecek. Bu turda hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması halinde mayısta ikinci tur yapılacak.