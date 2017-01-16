Fransa'da Cumhurbaşkanı adaylarının mülteci tartışması

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmak için yarışan sosyalistlerin 7 aday adayı, dün akşam bir kez daha canlı televizyon yayınında seçmene vaatlerini anlattı.

"SINIR 160 BİN MÜLTECİ"

Haber kanallarının ortak yayında verdiği tartışmaya, sığınmacıların ülkeye kabulü konusunda aday adaylarının farklı görüşleri damgasını vurdu. 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'yi iç politika malzemesi yapıp insan hakları konusunda topa tutan liderlerin en vicdanlısı bile, 70 milyonluk ülkeye 160 binden fazla mülteci alınamayacağını iddia etti.

"SIĞINMACILARA İNSANİ VİZE VERELİM"

Benoit Hamon ve Vincent Peillon, aday adaylığını açıkladıktan sonra başbakanlık görevinden ayrılan ve ülkenin daha fazla sığınmacı kabul etmesine karşı çıkan Manuel Valls'e sert eleştiriler yöneltti.

Eski Sosyalist Parti Sözcüsü Hamon, sığınmacılar için "insani vize" önerisinde bulundu. Fransa'nın daha fazla sığınmacı kabul etmesi gerektiğini söyleyen Hamon, "ülkenin kendi insani değerlerini çiğnememesi" uyarısında bulundu.

30 BİN KİŞİ Mİ ALALIM 160 BİN Mİ?

Valls ise Sosyalist hükümetin belirlediği 30 bin kişilik kotanın aşılmamasından yana olduğunu ifade etti.

Eski Eğitim Bakanı Vincent Peillon, Valls'in Almanya Başbakanı Angela Merkel'i örnek alması gerektiğini kaydetti ve ülkenin 160 bine kadar sığınmacı kabul etme kapasitesi olduğunu belirtti.

Sosyalistler, 22-29 Ocak'ta düzenlenecek iki turlu yarış ile adayını belirleyecek. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ise nisan ve mayısta yine 2 turlu düzenlenecek.