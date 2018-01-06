taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.638
USD
3,7360
EURO
4,4940
ALTIN
158,48
PETR
67,7100

Fransa'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da ikamet eden Osmanlı hanedanı üyelerini kabul etti.

AA | 06.01.2018 - 13:53..
  1. Haberler
  2. Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarının ardından Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğine geçti.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet

GÖRÜŞMELER YAPILDI

Burada, Osmanlı hanedanının Fransa'da ikamet eden üyelerini kabul eden Erdoğan, ayrıca Fransa Ulusal Meclisi Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Stephane Teste ve Senato Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Josiane Costes ile eski Fransa Adalet Bakanı ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Rachida Dati'yi de kabul ederek görüşmeler yaptı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Türk Toplumu temsilcileri ve Fransa İslam Konseyi temsilcilerini de ayrı ayrı kabul etti.

Kabuller basına kapalı gerçekleşti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğine gelişinde vatandaşlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

İlginizi Çekebilir
Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na cevap
Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisi için 14 ay daha oyalanması gerektiğini söyledi.
Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler iyiye gidiyor
Almanya Dışişleri Bakanı, Türkiye ile görüşmeye devam etmek istediklerini buna çok önem verdiklerini söyledi.
Atıklar İstanbulkart'a yüklenecek
Geri dönüşüm malzemelerini işleyecek otomatlar, atıkların geri dönüşüm değeri kadarını bakiye olarak İstanbulkart'a yükleyecek.
Kemal Kılıçdaroğlu ittifaklara yeşil ışık yaktı
Ankara'da partililere seslenen CHP Lideri, 'kim gelirse gelsin demokrasi kayığının kapısının açık olduğu'nu söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Portakal MHP'lileri kızdırdı

Fatih Portakal MHP'lileri kızdırdı

150
BMGK'da ABD'nin İran'a müdahale çığırtkanlığı tutmadı

BMGK'da ABD'nin İran'a müdahale çığırtkanlığı tutmadı

77
Avusturya'da ırkçılar Asel bebeğe nefret kustu

Avusturya'da ırkçılar Asel bebeğe nefret kustu

97
Erdoğan'ın ziyareti ırkçı Le Pen'i rahatsız etti

Erdoğan'ın ziyareti ırkçı Le Pen'i rahatsız etti

50
Maltepe'deki baba vahşetine Başbakan'dan talimat

Maltepe'deki baba vahşetine Başbakan'dan talimat

151
Döviz piyasasında son durum

Döviz piyasasında son durum

122
Pehlevi gelirse bacaklarını kırarız

Pehlevi gelirse bacaklarını kırarız

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM