taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.424
USD
3,6080
EURO
3,9287
ALTIN
149,01
PETR
51,9300

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde Macron'un şansı yüksek

Sandık çıkış anketlerine göre ikinci tura yükselen Macron, yapılan ankete göre yüzde 62 ile rakibi Le Pen'i geçebilecek

24.04.2017 - 00:46
  1. Haberler
  2. Politika

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde Macron'un şansı yüksek

Cumhurbaşkanı seçimi ilk turu oylamasının sandık çıkış anketlerine göre ikinci tura yükselen "En Marche" (Yürüyüş) Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron, yapılan bir başka ankete göre, ikinci turda seçmenlerin yüzde 62'sinin oyunu alarak cumhurbaşkanı olabilir.

Kamu yayıncısı France 2 televizyonunun Ipsos-Sopra Steria şirketine yaptırdığı ankete göre, iki adayın yarışacağı ikinci turda Macron, oyların yüzde 62'sini alabilecek.

Sandık çıkış anketlerinin belli olmasının ardından Fransız nüfusuna göre belirlenmiş farklı gruplardan 2 bin 24 kişinin katıldığı ankette, Emmanuel Macron'un rakibi Marine Le Pen yüzde 38 oy alabiliyor.

Başbakan Bernard Cazeneuve, Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Sosyalist Parti'nin adayı Benoit Hamon, Cumhuriyetçiler Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı François Fillon, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, eski Başbakan Manuel Valls, sonuçların belli olmasının ardından Macron'a oy verme konusunda çağrı yapan siyasetçiler arasında yer almıştı.

France 2'nin hazırlattığı sandık çıkışı anketine göre hiçbir aday, cumhurbaşkanı seçilebilmek için ilk turda gerekli yüzde 50 salt çoğunluğu elde edememişti.

Buna göre, Macron oyların yüzde 23,7'sini alarak seçimden birinci çıkmış, Le Pen de yüzde 21,7'lik oy oranıyla ikinci olmuştu.

İlk turda ilk iki sırayı kazanan Macron ve Le Pen, 7 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci tur oylamada yarışacaklar.

İlk tur seçimin resmi sonuçlarının Anayasa Konseyi tarafından 26 Nisan Çarşamba günü yerel saatle 20.00'ye (TSİ 21.00) kadar açıklanması bekleniyor.

İkinci turda kazanan aday, 14 Mayıs'a kadar Cumhurbaşkanı François Hollande'dan görevi devralacak.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Güvenlik görevlisi İBB binası çatısında intihar etti

Güvenlik görevlisi İBB binası çatısında intihar etti

0
Gazze'den Mısır'a acil çağrı: Refah Sınır Kapısı'nı açın

Gazze'den Mısır'a acil çağrı: Refah Sınır Kapısı'nı açın

0
Yunanistan'da yolcu treni Türk plakalı tıra çarptı

Yunanistan'da yolcu treni Türk plakalı tıra çarptı

0
Kadın voleybolunda Türkiye yine Avrupa'nın zirvesinde

Kadın voleybolunda Türkiye yine Avrupa'nın zirvesinde

0
Samandıra'da Fenerbahçe'ye çoşkulu karşılama

Samandıra'da Fenerbahçe'ye çoşkulu karşılama

0
Sakarya'da kaza: 8 yaralı

Sakarya'da kaza: 8 yaralı

0
Igor Tudor: Futbol böyle bir şey

Igor Tudor: Futbol böyle bir şey

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM