taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.578
USD
3,6553
EURO
3,8827
ALTIN
144,51
PETR
55,6400

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi için kampanyalar sürüyor

Marine Le Pen, Emmanuel Macron ve François Fillon arasında devam eden seçim yarışında taraflar kampanyalarına devam ediyor.

14.02.2017 - 09:48
  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa’da cumhurbaşkanı adayları ilk turu nisan ayında yapılacak seçim için kampanyalarını sürdürüyor.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi için kampanyalar sürüyor

Aşırı sağcı Ulusal Cephe partisi lideri Marine Le Pen dün İtalya sınırındaki Menton şehrini ziyaret etti. Burada yaptığı görüşmelerde seçilmesi halinde kaçak göçe karşı gümrüklerde güvenliğin artırılacağı mesajı verdi.

SEÇİM KAMPANYALARI SÜRÜYOR

Anketlerde yüzde 26’ya yakın oy oranıyla ikinci tura kalma şansı yüksek görülen Le Pen’in en yakın takipçisi bağımsız aday Emmanuel Macron ise dün Cezayir'i ziyaret etti. Temasları sırasında Fransa dış politikasında Afrika’nın önemini vurguladı.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi için kampanyalar sürüyor

Macron’un ikinci tura kalan iki adaydan biri olması halinde yaklaşık altı puan geriden takip ettiği Le Pen’i saf dışı bırakacağı yorumları yapılıyor. Muhafazakar Cumhuriyetçi Parti’nin adayı François Fillon ise eşine çalışmadığı halde devletten maaş bağladığının ortaya çıkması sonrasında halen kan kaybetmeyi sürdürüyor.

FİLLON YARIŞTA ÜÇÜNCÜ SIRADA

Dün Reunion Adası’nı ziyaret eden Fillon, son kamuoyu yoklamalarına göre yüzde 18 düzeyine gerileyen oy oranıyla yarışta üçüncü sırada bulunuyor

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gaziantep Arena’da taraftarlar birbirine girdi

Gaziantep Arena’da taraftarlar birbirine girdi

8
İşte Galatasaray'ın teknik direktör adayları

İşte Galatasaray'ın teknik direktör adayları

3
Trump'ın danışmanı istifa etti

Trump'ın danışmanı istifa etti

9
Genç kızı darp eden saldırgan başörtüsüne nefret kusuyor

Genç kızı darp eden saldırgan başörtüsüne nefret kusuyor

167
Rejim ile ÖSO arasında yeşil hat kurulacak

Rejim ile ÖSO arasında yeşil hat kurulacak

17
Motosiklet kamyonetin kasasına uçtu VİDEO

Motosiklet kamyonetin kasasına uçtu VİDEO

14
Fatih Altaylı: Böyle giderse başkanlığa aday olurum

Fatih Altaylı: Böyle giderse başkanlığa aday olurum

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM