Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi için kampanyalar sürüyor

Fransa’da cumhurbaşkanı adayları ilk turu nisan ayında yapılacak seçim için kampanyalarını sürdürüyor.

Aşırı sağcı Ulusal Cephe partisi lideri Marine Le Pen dün İtalya sınırındaki Menton şehrini ziyaret etti. Burada yaptığı görüşmelerde seçilmesi halinde kaçak göçe karşı gümrüklerde güvenliğin artırılacağı mesajı verdi.

SEÇİM KAMPANYALARI SÜRÜYOR

Anketlerde yüzde 26’ya yakın oy oranıyla ikinci tura kalma şansı yüksek görülen Le Pen’in en yakın takipçisi bağımsız aday Emmanuel Macron ise dün Cezayir'i ziyaret etti. Temasları sırasında Fransa dış politikasında Afrika’nın önemini vurguladı.

Macron’un ikinci tura kalan iki adaydan biri olması halinde yaklaşık altı puan geriden takip ettiği Le Pen’i saf dışı bırakacağı yorumları yapılıyor. Muhafazakar Cumhuriyetçi Parti’nin adayı François Fillon ise eşine çalışmadığı halde devletten maaş bağladığının ortaya çıkması sonrasında halen kan kaybetmeyi sürdürüyor.

FİLLON YARIŞTA ÜÇÜNCÜ SIRADA

Dün Reunion Adası’nı ziyaret eden Fillon, son kamuoyu yoklamalarına göre yüzde 18 düzeyine gerileyen oy oranıyla yarışta üçüncü sırada bulunuyor