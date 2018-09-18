Fransa'da darbedilen Türk hayatını kaybetti

43 yaşındaki Ali Ünlü, cumartesi günü 3 çocuğu ve eşiyle birlikte gittiği Tours şehrindeki Atlantis Alışveriş Merkezi'nin otoparkında 2 kişinin saldırısına uğramış ve hastaneye kaldırılmıştı.

KATİLLER GÖZALTINA ALINDI

Ünlü, 2 günlük hastanedeki yaşam savaşını kaybetti. Biri 21 diğeri ise 24 yaşında olan 2 katil zanlısı gözaltına alındı.

KIZINI DA DÖVDÜLER

Hayatını kaybeden Ali Ünlü'nün yanı sıra, 16 yaşındaki kızı da saldırganlar tarafından kafasına vurularak darbedildi ve hastaneye kaldırıldı. Şahısların gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini söylen Tours Cumhuriyet Savcısı, "Çok acıklı bir olay, sadece bir park yeri yüzünden" ifadesini kullandı.

Kardeş oldukları açıklanan zanlıların polise verdikleri ifadede "Hakaretleri kaldıramadık” dediği öğrenildi.