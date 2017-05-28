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Fransa'da De Gaulle'ün mezarına saldırı

Fransa tarihinin en önemli siyasetçilerinden biri olan De Gaulle'ün Colombey-les-Deux-Eglises'te bulunan mezarı saldırıya uğradı.

28.05.2017 - 00:39
  1. Haberler
  2. Dünya

Saldırıyı, De Gaulle'ün mezarının bulunduğu Fransa'nın doğusundaki Colombey şehrinin belediyesi açıkladı. Kamuya ait France 3 televizyonu da olayı doğrulayarak, De Gaulle'e ait mezarın saldırıya uğradığını, mezar taşı ve üzerindeki haçın kırıldığını bildirdi.

Fransa'da De Gaulle'ün mezarına saldırı

France 3 Grand-Est'in haberine göre, jandarmanın saldırıyla ilgili soruşturma başlattığı belirtilirken, 2 kişinin akşam saatlerinde anıt mezarın bulunduğu mezarlığa girdiği ve De Gaulle'ün mezarına saldırdığı ifade edildi.

Saldırı Fransa'da büyük tepkiyle karşılanırken, çok sayıda siyasi de tepkilerini dile getiren açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın geçen yüzyıldaki tarihinde büyük iz bırakan De Gaulle, önce bir asker olarak Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'na katıldı. Generalliğe kadar yükselen De Gaulle, daha sonra siyasete atılarak 10 yıl cumhurbaşkanlığı görevini yürüttü. De Gaulle, ülkede devam etmekte olan 5. Cumhuriyet'in de fikir babası olarak görülüyor.

Fransa'da De Gaulle'ün mezarına saldırı

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