Fransa'da DEAŞ'ın ekonomik kaynağına operasyon

İstanbul'un Şişli ilçesinde, bir binanın çatısında intihar girişiminde bulunan kişi, polisler tarafından ikna edilmeye çalışılıyor.

Almanya'nın, NATO ve AB üyesi olmayan ülkelere yönelik silah satışı bu yılın 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre arttı.

Almanya'nın en fazla silah satışı Mısır'a oldu

Amerikalı bir oyuncak firması, ABD'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk başörtülü sporcu İbtihaj Muhammed'i model alan bebek üretecek.

1 Şeyma Subaşı'na hakaret operasyonu büyüyor Şeyma Subaşı'na organize olarak hakaret eden kadınlara yönelik operasyona İnterpol de dahil oldu. Yakalananlar çetecilikten yargılanacak.

2 Devlet Bahçeli grup toplantısında Abdullah Gül'e yüklendi Gül'ün dış politika üzerinden yaptığı değerlendirmeye tepki gösteren MHP Lideri, 11. Cumhurbaşkanı'ndan özeleştiri cesareti bekledi.

3 Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi FETÖ ile bağlantısı olduğu iddiaları üzerine açıklama yapan Sözcü yazarı Dündar, "Bana FETÖ'cü derseniz, ayıp edersiniz." dedi.

4 Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE Balona röveşata ile vurmaya çalışan gencin görüntüsü, sosyal medyada yeni bir akım başlattı.

5 Eruh'ta 43,5 graviteli petrol çıkarılıyor Siirt'in Eruh ilçesinde 43,5 gravite ile Türkiye'nin en kaliteli petrolü çıkıyor. Bölgede kuyu sayısı 6'ya çıkarılacak.

6 ASELSAN üyeleri Anıtkabir'de Türk savunma sanayisinin en büyük kuruluşu ASELSAN, 42'inci kuruluş yıl dönümünde 5 bini aşkın çalışanı ile Anıtkabir'i ziyaret etti.