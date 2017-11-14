taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.877
USD
3,8786
EURO
4,5590
ALTIN
158,63
PETR
62,7500

Fransa'da DEAŞ'ın ekonomik kaynağına operasyon

Fransa'da DEAŞ'a ekonomik kaynak sağladığı tespit edilen bir firmaya Fransız polisi baskın gerçekleştirdi.

14.11.2017 - 17:15
  1. Haberler
  2. Dünya

Suriye'deki faaliyetlerini sürdürebilmek için DEAŞ'ın da aralarında olduğu terör gruplarına haraç verdiği ileri sürülen Fransız çimento şirketinin genel merkezine operasyon düzenlendi.

Fransa'da DEAŞ'ın ekonomik kaynağına operasyon

DEAŞ'A EKONOMİK KAYNAK

Fransız BFM TV kanalı, sabah saatlerinde Lafarge adlı şirketin Paris'teki merkezine gümrük polisi tarafından düzenlenen operasyonun haziran ayında açılan soruşturma kapsamında gerçekleştiğini duyurdu.

France Inter Radyosu da benzer operasyonun şirketin Belçika'nın başkenti Brüksel'deki yan kuruluşuna da yapıldığını bildirdi.

İlginizi Çekebilir
ABD'li başörtülü sporcu Barbie'ye model oldu
Amerikalı bir oyuncak firması, ABD'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk başörtülü sporcu İbtihaj Muhammed'i model alan bebek üretecek.
Almanya'nın en fazla silah satışı Mısır'a oldu
Almanya'nın, NATO ve AB üyesi olmayan ülkelere yönelik silah satışı bu yılın 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre arttı.
Brezilya'da arabaya tekme atan at hapse atıldı
Brezilya'da bir at, kadın sürücünün aracına zarar verince 24 saat hapiste kaldı.
Lavrov'dan Haşdi Şabi açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran destekli güçlerin Suriye'den çekilmeleri yönünde kimseye söz vermediklerini açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'na hakaret operasyonu büyüyor

Şeyma Subaşı'na hakaret operasyonu büyüyor

192
Devlet Bahçeli grup toplantısında Abdullah Gül'e yüklendi

Devlet Bahçeli grup toplantısında Abdullah Gül'e yüklendi

134
Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

177
Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

17
Eruh'ta 43,5 graviteli petrol çıkarılıyor

Eruh'ta 43,5 graviteli petrol çıkarılıyor

125
ASELSAN üyeleri Anıtkabir'de

ASELSAN üyeleri Anıtkabir'de

85
İsrailli Bakan'dan Suudi Müftü'yü tebrik

İsrailli Bakan'dan Suudi Müftü'yü tebrik

392
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM