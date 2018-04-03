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Fransa'da demir yolu grevi başladı

Paris'te 3 ay sürecek olan demir yolu işçilerinin grevi bugün başladı. Metro ve tren istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu, sınırlı sayıda çalışan trenler ulaşımı felç etti.

Haber Merkezi | 03.04.2018 - 11:35..
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Fransa'da demir yolu grevi başladı

Fransa'da başlayan grev mevsimi, icraatlarını ortaya koyuyor. Demir yolu işçilerinin 3 ay süreyle iş bırakma eylemine başlaması, demir yolu ulaşımını çökertti. Sınırlı sayıda seferin gerçekleştirildiği tren istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Fransa'da demir yolu grevi başladı

PARİS'TE TREN KUYRUĞU

Avrupa'da görmeye alışık olmadığımız bu görüntüler Paris'te çekildi. Sabah saatlerinde başlayan grev, demir yolu yolcularını erken saatlerde garlara akın ettirdi. Az sayıda sefer yapacak olan trenlere akın eden Fransızlar, trenlere binebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Fransa'da demir yolu grevi başladı

Neredeyse saatte bir sefere kadar düşürülen trenlerin gara gelişiyle uzun süre beklemek zorunda kalan yolcular trene akın etti. Kapılarda yer yer izdiham yaşandı.

Fransa'da demir yolu grevi başladı VİDEO

Fransa'da demir yolu grevi başladı

36 GÜN İŞ BIRAKMA

"Demiryolu Mücadelesi" adı verilen hareket kapsamında kurum çalışanları önümüzdeki 3 ay boyunca toplam 36 gün iş bırakma eylemi düzenliyor. Her hafta 2 gün boyunca iş bırakma eylemi yapacak olan demiryolu çalışanları toplamda 3 ay süreyle 36 gün eylem yapılacak.

Fransa'da demir yolu grevi başladı

Fransa'da demir yolu grevi başladı

DEMİRYOLU İŞÇİLERİ MACRON'A TEPKİLİ

SNCF çalışanları Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransız demiryollarını özelleştirmenin önünü açacak yasa tasarısına tepki gösteriyor. Macron, yasayla demir yolu çalışanlarının özel statüsünü de değiştirmek istiyor.

Fransa'da demir yolu grevi başladı

Oldukça fiziksel bir işte, gece ve hafta sonu vardiyalarıyla çalışan demir yolu işçilerinin erken emeklilik ve daha iyi sağlık hizmeti gibi avantajları var. Ayrıca ortalama brüt maaşın 2912 euro olduğu ülkede SNCF çalışanları ortalama 3090 euro kazanıyor.

Fransa'da demir yolu grevi başladı

Fransa'da demir yolu grevi başladı

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