Fransa'da demir yolu grevi devam ediyor

Demir yolu işçilerinin 3 ay süreyle iş bırakma eylemine başlaması, demir yolu ulaşımını çökertti. Sınırlı sayıda seferin gerçekleştirildiği tren istasyonlarında uzun kuyruklar meydana gelmekte.
Fransa'nın Nantes kentindeki işçiler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un fotoğrafını ateşe verdi.
36 GÜN İŞ BIRAKMA
"Demiryolu Mücadelesi" adı verilen hareket kapsamında kurum çalışanları önümüzdeki 3 ay boyunca toplam 36 gün iş bırakma eylemi düzenliyor.
Her hafta 2 gün boyunca iş bırakma eylemi yapacak olan demiryolu çalışanları toplamda 3 ay süreyle 36 gün eylem yapılacak.