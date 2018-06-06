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Fransa'da depolama tesisinde patlama

Fransa'da bulunan bir depolama tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada en az 11 kişi yaralandı.

RUPTLY | 06.06.2018 - 11:42..
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Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan bir tahıl depolama tesisinde patlama meydana geldi. Ren Nehri kıyısındaki bulunan siloda meydana gelen patlamama ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.

Fransa'da depolama tesisinde patlama

DEV DUMANLAR

Depoda meydana gelen patlama öyle büyüktü ki, patlamanın ardından ortaya çıkan duman ve alevler şehrin bir çok noktasından görüldü. Patlamanın meydana geldiği bölgeye farklı yerlerden 70 itfaiye birimi gönderildi. Patlamaya neyin neden olduğu henüz bilinmezken, Bas-Rhin'de acil durum birimi oluşturuldu.

Fransa'da depolama tesisinde patlama

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