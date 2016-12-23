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Fransa'da dünyanın ilk elektrik üreten yolu

Fransa'nın Normandiya bölgesinde 'elektrik üreten yolun' ilk kilometresi hizmete girdi.

DHA | 23.12.2016 - 03:15
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Deneme amaçlı yapılan, fotovoltaik kaptörlü bloklardan üretilen ve dünyada bir ilki oluşturan 1 kilometrelik yol, Fransa Çevre ve Tabi Kaynaklar Bakanı Segolene Royal tarafından hizmete sokuldu.

"ÇEVRE DOSTU YOLLAR UMUT VERİCİ"

Bu tür 'çevre dostu' yolların Fransa genelinde çoğaltılmasını arzuladığını söyleyen Fransız bakan dünyada bir ilk olan bu bir kilometrelik yolun 'çok umut verici' olduğunu belirtti.

Güneş enerjisiyle elektrik üreten yolun ilk kilometresinin 5 milyon euroya mâl olduğu belirtildi.

Fransa'da elektrik üreten yol hizmete girdi VİDEO

Fransa'da dünyanın ilk elektrik üreten yolu

Fransa'da dünyanın ilk elektrik üreten yolu

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