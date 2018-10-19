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Fransa'da emekliler eylemde

Fransa'da erken yaşta emekli olanlar devletin sırtında ağır bir yük oluşturdu. Devletin aldığı kesinti kararı, emeklileri sokağa döktü.

AA | 19.10.2018 - 11:03..
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Fransa'da emekliler eylemde

Fransa'da 58 yaşında emekli olan milyonlarca kişinin bulunması, devleti ekonomik olarak zor duruma düşürdü.

EKONOMİNİN DENGESİ BOZULDU

Ekonominin düzelmesi için bir takım önlemler alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, maaşlarda kesinti kararı aldı.

9 SENDİKA VE 6 DERNEKTEN SOKAK ÇAĞRISI

Kesinti kararına karşı çıkan 9 sendika ve 6 dernek eylem çağrısı yaptı. Eyleme, binlerce emekli katıldı.

Başkent Paris'teki Opera Meydanı'nda toplanan ve organizatörlerin katılımcı sayısını 15 bin olarak ilan ettiği yürüyüş, Republique Meydanı'nda son buldu.

Fransa'da emekliler eylemde

KESİNTİ YAPMAYIN İSTEĞİ

Yürüyüşe katılan sendika temsilcileri ve emekliler, Cumhurbaşkanı Macron'un seçim vaatleri arasında bulunan ve çalışanların sigorta ödemelerini hafifletmek için genel katkı ödeneği adıyla 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe konulan kesintileri protesto etti.

Fransa'da emekliler eylemde

HER YERDE EYLEM VAR

Benzer gösteri ve yürüyüşler, başkent Paris'in yanı sıra Lyon, Marsilya, Bordeaux, Strazburg ve Lille başta olmak üzere çok sayıda kentte yapıldı.

EMEKLİLİK YAŞI YÜKSELTİLDİ

Fransa'da daha önce 58 yaşında emekli olunuyordu. Ekonomiyi günden güne zorlayan emeklilik yaşı, alınan karar sonrasında 62'ye çıkarılmıştı.

Fransa'da emekliler eylemde

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