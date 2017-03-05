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Fransa'da Engin Altan Düzyatan'a büyük ilgi

Tatil için Paris’e giden Engin Altan Düzyatan'la fotoğraf çektirmek isteyen Fransızlar sıraya girdi.

05.03.2017 - 10:58
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Paris Moda Haftası'nı yakından takip etmek için önceki gün eşiyle soluğu Fransa'da alan Engin Altan Düzyatan, yabancı hayranlarının sevgi seline tutuldu.

FRANSIZLAR FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN BİRBİRİYLE YARIŞTI

Eşi Neslişah Alkoçlar'la Paris sokaklarında yürüyüşe çıkan yakışıklı oyuncu, Fransız hayranlarından büyük ilgi gördü. Dakikalarca Düzyatan'la sohbet eden Fransızlar, oyuncuyla hatıra fotoğrafı çektirmek için de adeta birbirleriyle yarıştı.

Fransa'da Engin Altan Düzyatan'a büyük ilgi

"SEVENLERİ ENGİN'E FRANSIZ KALMADI"

Gördüğü ilgiden mutlu olan Düzyatan, şaşkınlığını da gizleyemedi. Eşinin yabancı hayranları tarafından çembere alınmasını kaydeden Alkoçlar ise bu anları Instagram'da paylaştı. Ünlü oyuncunun Türkiye'den 3 bin 500 kilometre ötede yabancı hayranlarından gördüğü ilgi "Sevenleri Engin'e Fransız kalmadı" dedirtti.

Fransa'da Engin Altan Düzyatan'a büyük ilgi

Fransa'da Engin Altan Düzyatan'a büyük ilgi

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