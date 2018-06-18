Fransa'da Engin Güneş için hükümete protesto

Uyuşturucu çetelerinin arasındaki çatışma sırasında bir kafeteryada oturan Engin Güneş, kurşunların hedefi oldu. 28 yaşındaki otobüs sürücüsü Güneş için şehrin kuzeyinde yürüyüş düzenlendi.

HÜKÜMETE ELEŞTİRİ; "OTORİTEYİ KAYBETTİ"

Uyuşturucu çetelerinin hesaplaşmasında hayatını kaybeden Güneş'in ailesi ve arkadaşları protesto yürüyüşü düzenledi. Şehirde çeteler arasındaki silahlı hesaplaşma ve yetkililerin buna sessiz kalması protesto edildi. Düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Toplanan göstericilerin Engin Güneş'in fotoğrafı ve "bir daha asla" yazan beyaz tişörtler giydi. Göstericilerin yaptığı konuşmada Marsilya'nın bir bölümünde şiddet ve uyuşturucu çeteleri nedeniyle devletin otoritesini kaybettiğine işaret edildi.

SENATÖR GHALİ: "GERÇEK KURBANLAR OLARAK ANILMALILAR"

Yürüyüşe katılan Bölge Senatörü Samia Ghali, Cumhurbaşkanı Macron'a mektup yazarak Güneş ailesini Elysee Sarayı'nda kabul etmesini talep etti.

Marsilya'nın bazı bölgelerinde şiddet ve otorite yetersizliğinin sıradan hale geldiğine işaret eden Ghali, "Marsilya'daki bu şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin 'gerçek kurbanlar' olarak kabul edilmesi gerektiğini" kaydetti.