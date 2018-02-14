Fransa'da Esad'a vururuz tehditi

Kimyasal silahlar hakkında konuşan ve Fransa'nın başkenti Paris'te açıkça Esad'ı tehdit eden Macron, "Bir kez daha bu kırmızı çizgileri teyit ediyorum" dedi.

"EĞER KANIT BULUNURSA SALDIRACAĞIZ"

Macron, "Bugün istihbaratımız ve silahlı kuvvetlerimiz, anlaşmalarda belirtilmiş olan kimyasal silahların sivillere karşı kullanıldığını tespit etmiş değil. Eğer bir kanıt bulunursa, Fransa bu kimyasal silahların üretildiği yerlere saldırı düzenleyecek." şeklinde konuştu

PUTİN'DEN ESAD'A MESAJ GÖNDERDİ

Rus devlet adamı Putin ile yaptığı görüşme hakkında, "Kimyasal silah kullanmadığını söyleyen Suriye rejimini izlemeye devam ettiklerini" iletmesini istediğini belirtti.